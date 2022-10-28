Глава администрации города Пскова Борис Елкин получил максимальное число баллов по итогам конкурса на замещение должности главы Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.
Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова
Члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы рассмотрели итоги заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова. Заседание правового комитета состоялось в пятницу, 28 октября, под председательством депутата Константина Болотина.
«Изъявили желание принять участие в конкурсе на замещение должности главы Пскова два кандидата – глава администрации Пскова Борис Елкин и заместитель главы Псковского района Святослав Колинко. По итогам голосования Борис Елкин набрал максимальное количество баллов - 33, Святослав Колинко - 28 баллов», - сообщил участникам заседания депутат городской Думы, секретарь конкурсной комиссии Михаил Иванов.
После обсуждения члены правового комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД.
Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).
Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.