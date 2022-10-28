Политика

Борис Елкин получил максимальное число баллов по итогам конкурса на замещение должности главы Пскова

Глава администрации города Пскова Борис Елкин получил максимальное число баллов по итогам конкурса на замещение должности главы Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова

Члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы рассмотрели итоги заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова. Заседание правового комитета состоялось в пятницу, 28 октября, под председательством депутата Константина Болотина.

«Изъявили желание принять участие в конкурсе на замещение должности главы Пскова два кандидата – глава администрации Пскова Борис Елкин и заместитель главы Псковского района Святослав Колинко. По итогам голосования Борис Елкин набрал максимальное количество баллов - 33, Святослав Колинко - 28 баллов», - сообщил участникам заседания депутат городской Думы, секретарь конкурсной комиссии Михаил Иванов.

После обсуждения члены правового комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД.

Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.