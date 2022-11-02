Политика

Псковский депутат назвал плюсы праймериз для новичков в политике

Проведение праймериз особенно положительно сказывается на новичках в политике. Такое мнение депутат Псковской городской Думы седьмого созыва Евгений Васильев (партия «Единая Россия») выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это положительный момент, это не формальность, а для новичка - особенно положительный момент. Это были первые в моей жизни выборы, поэтому люди со мной, как с новичком, знакомились. Зачастую те, кто помогает участвовать в предвыборной кампании, понимают, что несмотря на то, что человека знают в городе, даже если человек родился, живёт здесь и уже много лет работает, тем не менее, для многих он является новым лицом. Например, когда я приходил в округ, многие люди меня видели впервые», - рассказал Евгений Васильев.

По его мнению, праймериз - это не только внутрипартийная гонка, но и способ сделать так, чтобы человека начали узнавать несколько раньше. «Для новичков это, конечно, играет самую существенную роль. Они набираются опыта участия в выборах», - заметил депутат.