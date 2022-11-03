Политика

Избрание главы Пскова - 2022. ФОТОРЕПОРТАЖ

Очередная 4-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась в Городком культурном центре сегодня, 3 ноября.

Главный вопрос повестки сессии - избрание главы Пскова. Желание принять участие в конкурсе на замещение должности изъявили два кандидата – глава администрации Пскова Борис Елкин и заместитель главы Псковского района Святослав Колинко. По итогам тайного голосования главой Пскова стал действующий градоначальник Борис Елкин, его поддержали 23 депутата.

Всего на сессии рассмотрели около 70 вопросов, включая отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2022 года, передачу в собственность православного прихода храма Святых Жен Мироносиц здания Дома причта на улице Коммунальной, 13 и другие. Подробнее о том, как прошла историческая сессия, смотрите в фоторепортаже Вадима Боченкова.