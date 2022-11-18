Политика

Елена Жгут назначена заместителем главы Псковского района

Елена Жгут назначена заместителем главы Псковского района с 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Теперь она непосредственно координирует деятельность следующих подразделений:

отдела по дорожному хозяйству;

комитета по управлению муниципальным имуществом;

отдела по организации муниципальных заказов и закупок;

отдела муниципального контроля.

Кроме того, она организует взаимодействие администрации Псковского района с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительными власти области и структурными подразделениями администрации Псковской области и другими общественными организациями, обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности по указанным вопросам между структурными подразделениями администрации района, органами местного самоуправления сельских поселений района.

Руководит деятельностью комиссий:

по оценке жилых помещений жилищного фонда Псковского района;

по безопасности дорожного движения;

по профилактике правонарушений и преступлений на территории Псковского района;

призывной (резервный состав);

эвакуационной;

единой комиссии по осуществлению закупок Администрации Псковского района.

Напомним, Елена Жгут покинула должность замглавы администрации города Пскова, которую занимала с 2018 года, в связи с переходом на новую работу. Остальные заместители главы администрации города Пскова были вновь приняты на работу на срок полномочий главы города.

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Елена Жгут родилась 12 июня 1969 года в городе Невель Псковской области.

Имеет высшее образование: в 1990 году окончила Ленинградскую лесотехническую академию имени Кирова, квалификация «экономист».

Трудовую деятельность начала в 1990 году в должности бухгалтера завода «Металлист» в Невеле Псковской области.

В налоговых органах Российской Федерации работает с августа 1992 года. Занимала должности старшего государственного налогового инспектора, главного государственного налогового инспектора, начальника отдела, заместителя начальника Инспекции, начальника Межрайонной ИФНС России № 6 по Псковской области; с октября 2006 – в должности заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, с июля 2011 года – и. о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. 21 декабря 2011 года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации назначена на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. Награждена ведомственным знаком отличия «Отличник ФНС России», почетной грамотой Министерства РФ по налогам и сборам, почетной грамотой Управления ФНС, медалью Федеральной службы судебных приставов г. Пскова, благодарностью Псковского областного Собрания депутатов, благодарственным письмом Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.