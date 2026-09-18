Ответственность за будущее начинается с каждого из нас: Олег Савельев и Татьяна Фомченкова проголосовали на выборах

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области Олег Савельев и Татьяна Фомченкова приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: Псковский парламент / Мах

Олег Савельев пришел на избирательный участок в деревне Жижицы Куньинского округа вместе с супругой.

«Для нашей семьи участие в выборах – привычная и важная вещь. Мы свой выбор сделали. Жителям, которые еще только собираются на участки, желаю хорошего дня! Не пренебрегайте возможностью выразить свою позицию и повлиять на будущее своей страны и региона», – сказал депутат. На избирательном участке он пообщался с членами комиссии и земляками, отметив, что «все организовано спокойно и четко».

Ответственность за будущее начинается с каждого из нас – в этом убеждена Татьяна Фомченкова, которая в первый день голосования на выборах в Госдуму и региональный парламент пришла на избирательный участок и сделала свой выбор.

«Для меня это естественная часть гражданской жизни и возможность выразить свое отношение к тому, каким я хочу видеть будущее России и Псковской области», - поделилась депутат.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.