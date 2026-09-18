Ответственность за будущее начинается с каждого из нас: Олег Савельев и Татьяна Фомченкова проголосовали на выборах

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области Олег Савельев и Татьяна Фомченкова приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фотографии: Псковский парламент / Мах
Олег Савельев пришел на избирательный участок в деревне Жижицы Куньинского округа вместе с супругой.
Ответственность за будущее начинается с каждого из нас – в этом убеждена Татьяна Фомченкова, которая в первый день голосования на выборах в Госдуму и региональный парламент пришла на избирательный участок и сделала свой выбор.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.
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