 
Политика

101-летняя жительница Великих Лук проголосовала на выборах в гимназии имени Ковалевской

0

В первый день голосования свой выбор сделала Екатерина Садовникова — жительнице города исполнился 101 год. Она пришла на избирательный участок, расположенный в гимназии имени Софьи Ковалевской, и лично отдала свой голос, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

«Сто один год — и такая гражданская позиция. Екатерина Афанасьевна пережила целую эпоху, но не осталась в стороне от жизни города и его будущего. Её пример — напоминание о том, что неравнодушие не зависит от возраста», - отметили в администрации.

На участке в этот момент находился депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, который продолжает объезд участковых избирательных комиссий.

Депутат поблагодарил Екатерину Садовникову за активную позицию и пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Единый день голосования-2026

Явка на избирательных участках в Псковской области превысила 8%

Явка на выборах в Госдуму составляет почти 16%

101-летняя жительница Великих Лук проголосовала на выборах в гимназии имени Ковалевской
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026