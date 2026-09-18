101-летняя жительница Великих Лук проголосовала на выборах в гимназии имени Ковалевской

В первый день голосования свой выбор сделала Екатерина Садовникова — жительнице города исполнился 101 год. Она пришла на избирательный участок, расположенный в гимназии имени Софьи Ковалевской, и лично отдала свой голос, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Фото: администрация города Великие Луки
На участке в этот момент находился депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, который продолжает объезд участковых избирательных комиссий.
Депутат поблагодарил Екатерину Садовникову за активную позицию и пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.
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