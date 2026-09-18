101-летняя жительница Великих Лук проголосовала на выборах в гимназии имени Ковалевской

В первый день голосования свой выбор сделала Екатерина Садовникова — жительнице города исполнился 101 год. Она пришла на избирательный участок, расположенный в гимназии имени Софьи Ковалевской, и лично отдала свой голос, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

«Сто один год — и такая гражданская позиция. Екатерина Афанасьевна пережила целую эпоху, но не осталась в стороне от жизни города и его будущего. Её пример — напоминание о том, что неравнодушие не зависит от возраста», - отметили в администрации.

На участке в этот момент находился депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, который продолжает объезд участковых избирательных комиссий.

Депутат поблагодарил Екатерину Садовникову за активную позицию и пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.