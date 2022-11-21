Политика

Первому председателю областного Собрания депутатов Юрию Шматову исполнилось 85 лет

21 ноября отмечает 85-летие председатель первых трёх созывов областного Собрания депутатов, Почётный гражданин Псковской области Юрий Шматов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Юрий Шматов родился в Свердловской области, но вся его трудовая биография и политическая деятельность связана с псковской землёй. Начинал токарем на струго-красненской машинно-тракторной станции, потом проявил себя на производстве – будучи директором завода силикатного кирпича отстоял «дышащее на ладан» предприятие в кабинетах федеральной власти и вывел на передовые позиции, занимался партийной и общественной работой, был председателем Струго-Красненского исполкома и Совета народных депутатов, на протяжении трёх лет работал заместителем главы администрации Псковской области.

В 1994 году Юрий Шматов был избран депутатом Псковского областного Собрания и по решению коллег возглавил региональный парламент первого созыва – в этой должности он проработал более 10 лет. С 1994 по 2001 годы представлял Псковскую область в Совете Федерации, несколько раз летал в Чечню, участвовал в переговорах по вызволению из плена военнослужащих.

В 2020 году Юрию Шматову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года, до этого и после не присваивалось никому.