Политика

Александр Козловский раскритиковал «Справедливую Россию» за двойные стандарты

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский подверг критике парламентариев от «Справедливой России». Соответствующая запись размещена в пятницу, 25 ноября, в телеграм-канале политика.

«У каждого есть право на свое мнение. Безусловно, это так. Лично у меня вызывает недоумение позиция депутатов Госдумы от «Справедливой России», которые голосовали против принятия бюджета во втором чтении. Казалось, что ситуация в геополитике, подчас откровенная травля нашей страны недружественными государствами, непростая ситуация в экономике должны сплотить всех нас вне зависимости от политических убеждений, заставить сосредоточиться на интересах наших избирателей. Однако политический популизм некоторых партий продолжается», - подчеркнул Александр Козловский.

Он напомнил, что бюджет страны на 2023 год уже принят. В нем, по словам единоросса, сохранены приоритетные задачи: выполнение всех социальных обязательств, реализация национальных проектов и государственных программ.

«Мы постарались сбалансировать средства таким образом, чтобы развивать и наращивать промышленный потенциал страны, поддержать как бюджетный сектор, так и предпринимательство, некоммерческие организации социальной направленности. И, конечно, субъекты страны, - отметил Александр Козловский. - Помимо средств по линии реализации национальных проектов и государственных программ (а это значительные вложения практически во всех сферах жизнедеятельности), изыскали возможность поддержать полезные и перспективные проекты».

В качестве примеров депутат Госдумы привел объекты, которые запланированы к реализации в Псковской области, – создание Всероссийского детского центра и организация молодежного историко-патриотического лагеря в городе Печоры. Помимо прикладной задачи организации детского летнего отдыха, эти проекты реализуют крайне важную на сегодняшний день задачу патриотического воспитания молодежи, пояснил он.

«Получается, те депутаты, которые голосовали против бюджета на следующий год, не видят необходимости в этих проектах?

Не нужен детский летний отдых? Не нужно воспитание молодежи в патриотическом ключе?

Повторюсь, каждый человек имеет право на своё мнение, на политические убеждения. Но есть в жизни моменты, когда необходимо отказаться от двойных стандартов. Люди доверили нам представлять их интересы в парламенте, решать насущные проблемы, а не играть в политические игры», - заключил лидер псковских единороссов.