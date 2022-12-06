Политика

Владимир Кузь высказал мнение о первых месяцах работы главы Гдовского района

Мнение о первых месяцах работы главы Гдовского района, члена партии «Единая Россия» Алексея Васильева в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Алексей прикладывает максимум усилий для работы на благо жителей Гдовского района. Он вникает в процессы, причём вникает не поверхностно, старается решить многие моменты, тем более Гдов в следующем году будет праздновать юбилей, тоже достаточно серьёзное мероприятие, серьёзные денежные средства будут на это выделяться», - сказал Владимир Кузь.

Он напомнил, что во время избирательной кампании Алексей Васильев объехал весь район и лично ознакомился с проблемами местных жителей.

Ведущая эфира Любовь Кузнецова обратила внимание, что ранее этот пост занимал представитель партии «Яблоко» Юрий Павлов. С прежним руководителем муниципалитета, по словам Владимира Кузя, возникали проблемы.

«Были проблемы с прежним главой. Алексей - вникает. Он достаточно молод, амбициозен, энергичен. Я считаю, что порядка постепенно будет становиться больше. Но не сразу, одномоментно всё не решится», - заметил депутат.