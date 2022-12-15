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Политика

Встреча старейших членов партии «Единая Россия» прошла в Пскове

16.12.2022 14:47|ПсковКомментариев: 0

Встреча со старейшими членами партии «Единая Россия» прошла в Пскове сегодня, 16 декабря, передает корреспондент Псковский Ленты Новостей.

Мероприятие посетил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Он отметил важность преемственности поколений в партии и необходимость поддержки и развития традиций организации. Он вручил старейшим членам партии благодарственные грамоты «За личный вклад в строительство партийной системы». 

«Своими примерами, прошлыми поступками вы заставляете и нас не падать в грязь лицом», - обратился к членам партии Александр Козловский.

Александр Козловский выслушал предложения и советы старейших членов партии и предложил сделать подобные встречи традиционными.

Также на мероприятии выступил секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов. Он рассказал о работе партии в городе, поделился своим опытом работы и подчеркнул неформальную обстановку в деятельности партии.

Пресс-портрет
Филимонов Валерий Игоревич Помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака, секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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