Политика

Встреча старейших членов партии «Единая Россия» прошла в Пскове

Встреча со старейшими членами партии «Единая Россия» прошла в Пскове сегодня, 16 декабря, передает корреспондент Псковский Ленты Новостей.

Мероприятие посетил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Он отметил важность преемственности поколений в партии и необходимость поддержки и развития традиций организации. Он вручил старейшим членам партии благодарственные грамоты «За личный вклад в строительство партийной системы».

«Своими примерами, прошлыми поступками вы заставляете и нас не падать в грязь лицом», - обратился к членам партии Александр Козловский.

Александр Козловский выслушал предложения и советы старейших членов партии и предложил сделать подобные встречи традиционными.

Также на мероприятии выступил секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов. Он рассказал о работе партии в городе, поделился своим опытом работы и подчеркнул неформальную обстановку в деятельности партии.