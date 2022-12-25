Политика

Завершились досрочные выборы главы Пушкиногорского района

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Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов:

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Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали 24 декабря и завершились сегодня, 25 декабря. Численность избирателей - 7 010 человек.

Избирательные комиссии приступили к погашению бюллетеней и подсчету голосов.

Завершились досрочные выборы главы Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В опросе приняло участие 261 человек

В опросе приняло участие 261 человек

Я не планирую отмечать Новый год.

Сумма не важна, я не буду себе ни в чем отказывать

Свыше 10 000 рублей, всё же подорожало.

От 5000 до 10 000 рублей. Надеюсь, этой суммы хватит, чтобы достойно встретить 2023-й.

От 2000 до 5000 рублей, не планирую с размахом праздновать.

До 2000 рублей. В этот раз всё будет скромно.

Сколько вы планируете потратить на празднование Нового года?

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