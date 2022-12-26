Политика

Александр Котов о муниципальных округах: Для людей вообще ничего не поменяется

От перехода местного самоуправления на одноуровневую систему для отдельно взятого жителя Псковской области вообще ничего не поменяется. Об этом председатель Псковского областного Собрания Александр Котов сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я, в общем-то, поддерживаю этот процесс. Сейчас немножко вернёмся в историю. По моему, в 2003 году, если мне не изменяет память, начиналась реформа местного самоуправления. В 131-м законе было чётко прописано: в обязательном порядке двухуровневое местное самоуправление. То есть должны быть обязательно городские и сельские поселения, муниципальные районы и городские округа. Никак нельзя было по-другому, хотя даже на тот период времени предлагали, и мы, от Псковской области в том числе, дать возможность выбора. В каждом регионе есть свои особенности. Мы предлагали, чтобы для себя регионы могли решать, где самоуправление будет двухуровневым, а где одноуровневым, но на тот момент этого не дали», - вспоминает Александр Котов.

Эта длительная практика, по его наблюдениям, показала, что лучше вернуться к одноуровневому местному самоуправлению. Спикер регионального парламента отметил, что такая мера не разрушает институт местного самоуправления, и у людей, жителей муниципалитетов, останется возможность обратиться к органам местной власти: «Сегодня есть попытки сказать о том, что всё, катастрофа, местное самоуправление погубили, уничтожили на корню. Куда же теперь бедным людям обращаться? Ничего не изменится с точки зрения каждого конкретного человека, у него также будет возможность обратиться к органам местной власти. Вообще ничего не поменяется, вообще никак».

Александр Котов добавил, что если на фоне образования того или иного муниципального округа у людей будут возникать серьёзные трудности, областное Собрание готово будет рассматривать эти проблемы на круглых столах.

«Я это говорю не как сторонний наблюдатель, а как человек, который сам отработал в системе органов местного самоуправления 8 лет. Мне кажется, достаточный срок, чтобы понимать, что такое местное самоуправление, как оно работает, и, соответственно, как люди от этого местного самоуправления должны получать соответствующие услуги», - заключил он.