Политика

Планы Избирательной комиссии Псковской области на 2023 год представил Игорь Сопов

Планы Избирательной комиссии Псковской области на 2023 год представил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».

«Сейчас для себя определяем наиболее важные избирательные кампании, которые у нас предстоят в 2023 и 2024 годах – выборы губернатора и выборы президента Российской Федерации. Готовится начали буквально с того момента, как закончили Единый день голосования осенью 2022 года. Уже начинаем выстраивать планы. Есть интересные идеи по работе с избирателями, по внедрению дистанционного электронного голосования и по работе самих комиссий в муниципальных образованиях. Там есть над чем поработать. Последняя выборная кампания в Пушкинских Горах убедила меня еще раз, что есть у нас определенные недоработки», - рассказал Игорь Сопов.

Как отметил гость студии, предстоящий 2023-й – год обновления участковых избирательных комиссий.

«Будем встречаться с участковыми избирательными комиссиями, с которыми планируется работать последующие пять лет. Хотелось бы дойти до каждого, с ними пообщаться, чтобы получить обратную информацию», - сказал он и напомнил, что в Псковской области функционирует 500 избирательных участков.