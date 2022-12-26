Политика

Путин в среду не полетит в Псков из-за погодных условий - Песков

Президент России Владимир Путин в среду из-за погодных условий не полетит в Псков, а проведет мероприятие в режиме онлайн из Петербурга, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер" в Псковской области», - цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки.