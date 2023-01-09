Политика

Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля, сообщил РИА Новости источник в Думе.

Фото: пресс-служба Госдумы

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что такая встреча с Путиным готовится, она необходима, ее надо провести «не откладывая». В Кремле после обещали своевременно сообщить о встрече президента с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций.

«Начало февраля», - уточнил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Дату встречи источник назвать не смог, отметив, что она может быть известна за неделю до мероприятия.