Политика

Борис Елкин вошел в тройку самых цитируемых градоначальников Северо-Запада за 2022 год

Глава Пскова Борис Елкин занял третье место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Медиалогия».

МедиаИндекс Бориса Елкина составил 77 148,5. По сравнению с предыдущим годом, он поднялся на три строчки. На первом месте - глава Петрозаводска Владимир Любарский (81 112,2), на третьем - мэр Вологды Сергей Воропанов (77 829,5).

Кроме того, в рейтинг вошёл председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, он находится на 12-й позиции с индексом 2 399.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 81 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Период исследования : с января по декабрь 2022 года.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.