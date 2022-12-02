Общество

Борис Елкин вновь стал самым цитируемым градоначальником Северо-Запада

Глава Пскова Борис Елкин возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за ноябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Медиалогия».

МедиаИндекс Бориса Елкина составил 8 837,2, по сравнению с предыдущим месяцем он поднялся на одну строчку. На втором месте - мэр Вологды Сергей Воропанов (7 221). На третьем - глава Петрозаводска Владимир Любарский (5 501,1).

Кроме того, в рейтинг вошёл председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, он находится на 9-й позиции с индексом 759.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Период исследования - ноябрь 2022 года.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Напомним, Борис Елкин возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа и в сентябре.