«Гонки по вертикали»: 2023. «Чернее, чем кролик» или время новых возможностей? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Центральные темы выпуска:
- Что год грядущий нам готовит. Основные вызовы и угрозы 2023-го.
- От выборов до выборов - от муниципальных и губернаторских до президентских. Какие избирательные кампании ждут псковский политический класс в ближайший год с небольшим.
- И - звезды говорят. Уже в это воскресенье наступает новый год по восточному календарю. Что принесет черный водяной кролик? По традиции составляем полушуточный гороскоп для псковского политбомонда.
С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке.