Политика

С парламентского часа о работе ФАПов на селе начнётся январская сессия областного Собрания

Строительству и эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на территории Псковской области посвятят парламентский час очередной сессии депутаты регионального парламента. Такое решение принял Совет Собрания, заседание назначено на 26 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Всего в повестке 14 вопросов, они включают инициативы губернатора об изменении областных законов о материнском капитале, о выплатах на третьего ребёнка, о льготах по транспортному налогу и налогу на имущество. Кроме того, депутатам предстоит обсудить объёмный пакет новаций к Избирательному кодексу, законопроект прокурора о патриотическом воспитании и рассмотреть кандидатуры трёх мировых судей, предложенных к назначению.

Но начнётся сессия с парламентского часа. Его тему депутаты определили ещё в прошлом году, а сейчас зафиксировали решением. По предложению руководителя фракции «Единая Россия» Армена Мнацаканяна, к сессии будет представлен доклад областного правительства о модернизации первичного звена здравоохранения. Главный упор в предстоящем обсуждении предполагается сделать на работу ФАПов.

«Мы бы хотели услышать о том, как идёт строительство фельдшерско-акушерских пунктов, как эксплуатируются уже построенные, какова ситуация с кадровым обеспечением и как осуществляется продажа лекарств в сельской местности. Напомню, решение о начале реализации медикаментов в январе в 50-60 ФАПах закреплено протоколом согласительной комиссии. Хотелось бы узнать, как оно уже исполняется на практике», - конкретизировал предложение спикер Александр Котов, обращаясь к представителю правительства в Собрании депутатов Наталье Волковой.

Ещё одну тему для парламентского часа, но уже для февральской сессии, предложил вице-спикер Александр Братчиков. «Давайте рассмотрим возможность вынести на следующий парламентский час тему спорта и его развития в Псковской области. Проблемы есть и с тренерами, и с оплатой их труда, проблемы есть с массовым спортом. Хотелось бы заслушать, как работает областной комитет по спорту, какие есть планы, как будут эксплуатироваться ФОКОТы и площадки Газпрома», - озвучил коллегам идею заместитель председателя. Депутаты согласились с предложением, окончательное решение будет принято при утверждении повестки февральской сессии.