Политика

Пётр Алексеенко прокомментировал слухи о своей отставке с поста первого секретаря Псковского обкома КПРФ

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко прокомментировал слухи о том, что в скором времени он может покинуть свою должность в обкоме партии.

«Хочу заявить, что слухи о моей отставке сильно преувеличены», - сказал Пётр Алексеенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

На прошлой неделе появилась неподтверждённая информация, что уже на этой неделе Пётр Алексеенко может покинуть пост первого секретаря Псковского обкома КПРФ. Среди возможных причин указывалось следствие двухлетней борьбы внутри обкома.

Ранее коммунист в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил, что Псковское региональное отделение КПРФ работает сплочённо и стабильно.