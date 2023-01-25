Политика

Александр Котов о проблемах модернизации первичного звена здравоохранения

Сегодня, 26 января, депутаты Псковского областного Собрания в ходе парламентского часа на очередной сессии прослушали доклад о реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Псковской области» и организации розничной продажи лекарственных препаратов через фельдшерско-акушерские пункты. Спикер регионального парламента Александр Котов заявил, что представленная депутатам в письменном виде информация по теме парламентского часа некорректна. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он прокомментировал расхождение информации с действительностью.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

– Александр Алексеевич, на парламентском часе вы сказали, что не все сказанное о положении дел в здравоохранении соответствует действительности. Насколько не соответствует? И что депутаты могут сделать в этой ситуации?

– Наибольшее количество проблем сосредоточено именно на первичном звене здравоохранения. И не случайно разработана целевая программа для того, чтобы поправить положение дел в первичном звене. Это и фельдшерско-акушерские пункты, и лечебные учреждения. Программа предусматривает приобретение транспорта, обновление оборудования, проведение ремонтных работ в фельдшерско-акушерских пунктах. За последнее время в систему здравоохранения пришло значительное количество финансовых средств. В основном это средства федерального бюджета. Здесь надо отдать должное работе губернатора и правительства области.

Но, к сожалению, не все проблемы удается решить в короткие сроки. В частности, больше всего волнует депутатов строительство ФАПов, их открытие, запуск в эксплуатацию, обеспечение фельдшерскими кадрами, продажа лекарств через ФАПы по перечню жизненно важных и необходимых, поскольку эти вопросы часто задают люди, которые проживают в сельских населенных пунктах, особенно в отдаленных. Собственно, этому сегодня и был посвящен парламентский час, потому что в этом направлении ведется достаточно серьезная работа.

Есть целый ряд моментов, на которые следует обратить внимание, решение которых, на мой взгляд, зависит не только от финансирования, но и в большей степени от организации этой работы со стороны комитета здравоохранения, со стороны главных врачей наших межрайонных больниц. И эти проблемы смотрятся неоднозначно. И понятно, что не все из них удастся решить в короткие сроки. Например, в части проблемы кадрового обеспечения предстоит серьезный и достаточно длительный этап. Кроме того, есть проблемы низкой оплаты труда медицинских работников, в частности, специалистов ФАПов.

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Я сегодня вышел с предложением, чтобы на следующей сессии подготовили обращение в правительство Российской Федерации, чтобы там рассмотрели проблему оплаты труда медицинских работников, работников образования, да и вообще всех работников бюджетной сферы в различных регионах нашей страны. На сегодняшний день за одну и ту же работу работники бюджетной сферы получают заработную плату, отличающиеся в разы в зависимости от того, в каком регионе они проживают. Понятно, что выше всего оплата в Москве и Санкт-Петербурге и, соответственно, в областях, которые прилегают к этим в мегаполисам. Мы географически расположены рядом и с Санкт-Петербургом, и с Москвой. Соответственно, нам трудно конкурировать с нашими финансовыми возможностями и с нашей заработной платой, чтобы создавать наиболее выгодные условия для работы бюджетников, в частности медицинских работников. Без помощи правительства эту проблему однозначно не решить.

Я думаю, это как раз то, чем может заняться депутатский корпус, наш законодательный орган власти, чтобы через имеющиеся у нас инструменты попытаться, во-первых, привлечь серьёзное внимание к этой проблеме, а во-вторых, найти пути ее решения с помощью правительства Российской Федерации и профильных органов власти нашей страны.

– А все-таки как быть с тем, что не вся информация, которая была озвучена в докладе, соответствует действительности?

– К сожалению, та информация, которая была сегодня представлена в докладе областному Собранию по вопросам, которые мы рассматривали в рамках парламентского часа, мягко говоря, некорректная. На мой взгляд, это неправильно. Мы все-таки должны разобраться в проблеме и принимать решения, отталкиваясь от той информации, которую которую сегодня видим на местах. Чтобы правильно решить проблему, нужно понять ее истинные причины. Но если мы этого делать не будем, если мы не будем тщательно разбираться, что происходит на самом деле, то у нас не будет верных решений. И те решения, которые можно было бы принять, будут затягиваться.

– Александр Алексеевич, поддерживаете ли вы замечание депутата Олега Брячака о том, что основной докладчик по этому вопросу уехал в командировку и не присутствовал на сессии?

– Нам, конечно, важно, чтобы информация по тем вопросам, которые мы рассматриваем, была представлена непосредственно теми должностными лицами, которые отвечают за реализацию тех или иных полномочий. В частности, была первый заместитель губернатора Вера Емельянова, которая отвечает за вопросы здравоохранения. Поэтому сказать, что недостаточный уровень, я не могу, может быть, он даже наоборот, еще лучше. Но то, что руководитель профильного органа исполнительной власти должен присутствовать при рассмотрений таких вопросов, даже не подлежит сомнению. Конечно, могли быть вопросы более узкого плана, на которые мог ответить только председатель профильного комитета, и эти вопросы, конечно же, и прозвучали. Но я думаю, что правительству Псковской области следует учесть это в будущем.

Беседовал Михаил Синёв