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«Гонки по вертикали»: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ

«Гонки по вертикали»: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ. ВИДЕО

Армен Мнацаканян о перспективах муниципальной реформы

«Гонки по вертикали»: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ

«Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о муниципальной реформе. ВИДЕО

Власть не утратит контакт с народом после муниципальной реформы – Армен Мнацаканян