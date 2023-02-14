«Гонки по вертикали»: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Центральные темы выпуска:
- Подготовка к губернаторским выборам. Наблюдаем за активностью потенциальных кандидатов, созданием штабов - и ждем встречу президента Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым.
- Перенастройка во властном политико-медийном блоке. «Политрук» регионального правительства Александр Серавин укрепляет позиции, ключевые посты занимают его люди. А кто теряет влияние - разберемся.
- Красный день календаря - КПРФ исполняется 30 лет. Как «партия №2» отмечает круглую дату - и ждать ли перемен в псковском обкоме?
С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке.