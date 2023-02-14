Облизбирком провел совещание для представителей реготделений политических партий

Совещание с реготделениями политических партий провела Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На встрече собрались председатели территориальных избирательных комиссий Пскова и 11 районов области, а также представители восьми политических партий. Они обсудили основные моменты предстоящих выборов и формирование участковых избирательных комиссий.
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выступил с докладом «Что? Где? и Когда? Или какие вопросы задают политические партии?».
«Материалы на наших информационных ресурсах, новости выходят ежедневно. Здесь присутствуют председатели территориальных избирательных комиссий, которые ведут страницы в социальной сети "ВКонтакте". Есть партии, которые задают дополнительные вопросы. В телефонном режиме готовы оказать помощь и рассказать», – сказал Игорь Сопов, объясняя тему своего доклада.
Далее Игорь Сопов представил избирательные компании 2023 года – это выборы губернатора, выборы глав нескольких районов, а после рассказал о современных избирательных стандартах и перечислил преимущества избирательной системы Российской Федерации.
По мнению председателя облизбиркома, явка на выборы в 2023 году будет высокой. Также он обратил внимание на критику трехдневного голосования.
«Есть критика, что три дня голосовать плохо. У нас ни одного нарекания от избирателя не поступало. Это дает возможность спланировать свои дни. Мы будем обсуждать, чтобы и осенью было трехдневное голосование. Выборы большие, серьезные, надо дать возможность всем проголосовать», – подчеркнул Игорь Сопов и добавил, что впереди предстоит год непрерывной работы.
На совещании также выступил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Он отметил, что расширение возможностей дает новые перспективы и помогает увеличивать охваты для политических партий.
Дополнительно участники мероприятия обсудили применение технических практик в электоральном сезоне, формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 2023-2028 года, новое в избирательном законодательстве.