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Политика

Облизбирком провел совещание для представителей реготделений политических партий

15.02.2023 16:20|ПсковКомментариев: 0

Совещание с реготделениями политических партий провела Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На встрече собрались председатели территориальных избирательных комиссий Пскова и 11 районов области, а также представители восьми политических партий. Они обсудили основные моменты предстоящих выборов и формирование участковых избирательных комиссий.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выступил с докладом «Что? Где? и Когда? Или какие вопросы задают политические партии?».

«Материалы на наших информационных ресурсах, новости выходят ежедневно. Здесь присутствуют председатели территориальных избирательных комиссий, которые ведут страницы в социальной сети "ВКонтакте". Есть партии, которые задают дополнительные вопросы. В телефонном режиме готовы оказать помощь и рассказать», – сказал Игорь Сопов, объясняя тему своего доклада.

Далее Игорь Сопов представил избирательные компании 2023 года – это выборы губернатора, выборы глав нескольких районов, а после рассказал о современных избирательных стандартах и перечислил преимущества избирательной системы Российской Федерации.

«Заявка подана на дистанционное электронное голосование. Она рассматривается, думаю, в мае примут решение. По итогам выборов в сентябре 2022 года в городскую Думу была дана наивысшая оценка. Мы также говорим об оценке информационной работы. ТИК много сделала для информирования граждан. Будем работать и в этом году над этим. ДЭГ – это не замена, а дополнительные возможности», – продолжил он.

По мнению председателя облизбиркома, явка на выборы в 2023 году будет высокой. Также он обратил внимание на критику трехдневного голосования.

«Есть критика, что три дня голосовать плохо. У нас ни одного нарекания от избирателя не поступало. Это дает возможность спланировать свои дни. Мы будем обсуждать, чтобы и осенью было трехдневное голосование. Выборы большие, серьезные, надо дать возможность всем проголосовать», – подчеркнул Игорь Сопов и добавил, что впереди предстоит год непрерывной работы.

На совещании также выступил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Он отметил, что расширение возможностей дает новые перспективы и помогает увеличивать охваты для политических партий.

«Сегодня расширяются не только возможности избирательной системы, но и открываются новые перспективы для политических партий. Практика показала, что те, кто принимает новые возможности - показывают по итогам результат. Так, "Партия пенсионеров" получила мандат в Псковской городской Думе, "Партия роста" - представительство в Собрании депутатов Плюсского района. Надеюсь, что сегодняшнее совещание, организованное избирательной комиссией, поможет максимально открыто провести электоральный сезон и выстроить конструктивную работу», - сказал Александр Серавин и напомнил, что работа с избирателями и встречи остаются преимуществом для партий.

Дополнительно участники мероприятия обсудили применение технических практик в электоральном сезоне, формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 2023-2028 года, новое в избирательном законодательстве.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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