Политика

Год в условиях СВО: новая реальность и сброшенные маски

Сегодня, 24 февраля, исполняется ровно год со дня начала специальной военной операции РФ на Украине - события, после которого наша страна в целом и Псковская область в частности оказались в новой реальности. За это время в общественно-политической жизни изменилось если не всё, то очень многое - начиная с общей риторики и многочисленных запретительных новелл в законодательстве и заканчивая тем, что политический климат стал совершенно иным, куда более суровым, чем прежде.

Пресловутые гайки, которые закручивались последние 10 лет, за этот год были завернуты фактически до упора - и процесс продолжается. То, что еще недавно казалось привычным, допустимым и вполне приемлемым, перестало таким быть. Иным стал формат взаимоотношений власти и общества. Многие партийцы, гражданские активисты, журналисты и деятели культуры, ранее участвовавшие в легальной политике и общественной деятельности, перешли в категорию «нерукопожатных». Словом, многое стало по-другому за этот год. Верная традиции внимательно следить за общественно-политической жизнью, искать причинно-следственные связи и всесторонне анализировать тенденции, Псковская Лента Новостей сегодня предлагает вашему вниманию материал, посвященный произошедшим изменениям и жизни в условиях СВО. Давайте разбираться вместе.

Направление - то же, скорость другая

Притом, что минувший год изобиловал крутыми переменами, было бы неверно говорить, что наша страна двигалась в каком-то совершенно новом направлении, и этот курс был неожиданным. Нет, движение, которое одни назовут возвращением к своим корням и «генетическому коду», а другие скажут об отказе от европейских ценностей и завоеваний 1990-х, мы наблюдаем все последние даже не годы, а полтора-два десятилетия. Уже в нулевые стало очевидно, что система меняется. Именно тогда началось выстраивание «вертикали власти», происходила централизация, создавались контролирующие структуры, велась жесткая борьба с оппозицией, отменялись выборы, относительно независимые институты гражданского общества заменялись на созданные властью симулякры, вводились многочисленные ограничения, ужесточалось законодательство и т.д. Однако многие годы власть двигалась по этому пути степенно, использовала различные подходы, старалась избегать чересчур резких движений, изучала общественное мнение, оглядывалась на Запад, стремясь придать своим действиям легитимность и объяснить, что действует в полном соответствии с нормами международного права.

Как следствие, во внешней политике, например, крайне жесткая по отношению к Западу риторика президента в его известной «мюнхенской речи» в 2007-м сочеталась с участием РФ в международных проектах, пролонгации договоров и радушном приеме в Санкт-Петербурге саммита глав государств «большой восьмерки» в 2008-м.

В политике внутренней Россия, с одной стороны, стремилась соответствовать тем обязательствам, которые взяла на себя в рамках партнерства с США и Европой, но, с другой стороны, демонстрировала: мы сами с усами, у нас тут «Русский мир» и свой особый путь. Если демократия, то суверенная. Если выборы, то управляемые, с фильтрами и барьерами, благодаря чему от процесса отсекаются лишние, несистемные элементы. Если СМИ, то с делением на подконтрольных власти и на поддерживаемых Западом. Если институты гражданского общества - то не самостоятельные, а действующие под присмотром АП и региональных администраций и решающие поставленные ими задачи.

Это было очевидно уже давно, но до определенного момента всё тут происходило, скорее, «эволюционным» путем. После 24 февраля 2022-го Россия продолжила этот путь, однако темпы движения ускорились, и всё стало происходить более стремительно.

Во взаимоотношениях РФ и коллективного Запада минувший год стал временем раскрытия карт и проявления подлинной сущности - как говорится, «маски сброшены», больше никаких иллюзий. И вот уже первые лица западных стран заявляют о стремлении нанести России стратегическое поражение, а их предшественники - экс-руководители европейских государств публично признают, что никто и не собирался выполнять т.н. «минские соглашения». А в России с началом СВО перестали оглядываться на Запад. Как следствие, мы наблюдаем принятие всё новых запретительных законов, жесткую борьбу с иноагентами (ряды которых становятся шире каждую пятницу), закрытие по щелчку пальцев хоть сколько-нибудь независимых СМИ и т.д.

Неслучайно президент России Владимир Путин в оглашенном 21 февраля послании Федеральному собранию назвал это время «рубежным для нашей страны» и «периодом кардинальных, необратимых перемен».

Сложные вопросы и простые решения

Однако отложим международную ситуацию и обратимся к внутрироссийским делам. Важно понять, как изменения последнего года повлияли на внутреннюю политику, прежде всего - региональную. Описанные выше тенденции характерны для всей страны. Не исключение здесь и Псковская область, в которой еще в 1990-е сложилась достаточно пестрая и полицентричная модель. Как сказали бы на Востоке, расцвели сто цветов. Многие годы мы наблюдали за насыщенной общественно-политической жизнью, где было место плюрализму мнений, острой публичной полемике и возможности критических высказываний, невзирая на чины и звания. Здесь естественным образом сложилась широкая партийная палитра. Год за годом шла реальная политическая борьба, проводились конкурентные выборы, по итогам которых неоднократно побеждали представители оппозиции. В регионе появлялись новые СМИ, громко заявляли о себе общественные деятели и представители бизнеса, которые не боялись публично выступать, отстаивать свои позиции и сами шли в политику.

В дальнейшем на смену этому «демократическому» периоду пришел другой этап. Начиная с середины 2000-х наступила эпоха постепенного перехода от демократии к управляемой демократии, когда реальный общественно-политический процесс всё чаще стал заменяться постановочным действом. Но даже в этих условиях Псковская область достаточно долго оставалась эдаким заповедником вольнодумства и «политической расхлябанности», где, как неоднократно отмечали обозреватели ПЛН, «яблочники» побеждали на местных выборах, праймериз «Единой России» проводились в соответствии с уставом, могли сосуществовать различные политические и бизнес-группы. Так или иначе этот период продлился до начала 2022-го.

Начавшаяся год назад спецоперация стала своего рода катализатором, изменившим скорость протекания процессов в общественной и политической жизни. Необходимость продолжать «играть в демократию», сохранять уже существующие и создавать новые симулякры, притворятся, имитировать - отпала. Зачем? Как выразился один высокопоставленный псковский чиновник в разговоре с журналистом, чего ради мы должны устраивать «цирк с конями» на выборах и в целом пытаться соответствовать «хотелкам» тех, кто сегодня посылает танки против российской армии и фактически ведет против нас гибридную войну?! Власть сегодня четко дает понять, что игры в плюрализм и некие западные ценности закончились - в этом нет никакого смысла. Тем более, что как показывают итоги выборов и результаты социологических исследований, большинство населения поддерживает этот курс. Можно по-разному относиться к современной отечественной социологии и избирательной системе, но факт остается фактом.

Ответ на вопрос, почему произошли такие перемены, вроде бы очевиден. Во-первых, это объяснимая реакция на давление Запада. Во-вторых, естественное желание наших государственных мужей сбросить с себя всякого рода ограничения и обязанности соблюдать прежние нормы приличия. И наконец, третье - так проще. Зачем имитировать какие-то выборные модели, когда можно просто назначить. Зачем вести какой-то общественный диалог, когда можно просто приказать? Зачем терпеть критические публикации и что-то объяснять, если можно закрыть источник раздражения? Система зачастую не хочет «слушать и слышать», не хочет диалога и обратной связи. Всё это касается не только сферы политики, но экстраполируется на всю среду. Объектов для контроля и прессинга становится всё больше. Если раньше мы фиксировали, как система борется с отдельными невстроенными в нее элементами, не пришедшимися ко двору персонами, вроде бы представляющими угрозу, то теперь и угрозы-то никакой не надо, чтобы «плющить» и «трамбовать» там, где и так всё уже давно закатано в асфальт, зачищено, никто и ничто не представляет опасности. В целом оппозиционные партии превратились в эдаких «мальчиков для битья», на которых упражняются политтехнологи. И, главное, был бы смысл в этом - но ведь у власти целый арсенал инструментов, позволяющий контролировать деятельность оппозиции, не допускать до выборов несистемных игроков и т.д. В таких условиях набрать по итогам голосования любой процент не представляется проблемой, и в принципе, наверное, можно даже не тратиться на агитационно-пропагандистскую кампанию - только вот что это за выборы будут и насколько они соответствуют тогда критериям конкурентности, открытости, легитимности - тем принципам, которые федеральный центр вроде бы не отменял? Вопросы в преддверии важнейших избирательных кампаний 2023-2024 годов далеко не праздные.

Следует понимать, что в системе, когда всё зажато и зачищено, многое зависит от личных качеств тех, кто на местах принимают решения. История знает тут разные примеры. К чести псковской региональной власти надо признать: в сфере массовых коммуникаций она действует достаточно профессионально. Впрочем, есть здесь как примеры разумных и грамотных руководителей, так и те, кто действует «тупо, холодно и в лоб».

Вместе с тем следует отметить, что власть всё меньше общается с институтами гражданского общества, которые традиционно выступали эдакими посредниками. Судя по всему, необходимость в такой дополнительной прослойке, включающей в себя относительно самостоятельные общественные организации, объединения «капитанов бизнеса», независимые профсоюзы, оппозиционные партии, отпала. Власть предпочитает вести обсуждение напрямую с гражданами, а институты из не такого уж далекого прошлого оказались лишними и исключаются из модели. Они были либо симулякрами, либо вели свою игру. А никакой своей игры теперь вести не надо - надо поддерживать.

К сожалению, за этот год сильно изменилась роль средств массовой информации и общая картина медиапространства. Если раньше у нас был широкий спектр СМИ, выражавших различные позиции и оценки, то теперь всё поляризовалось, стало делиться только на черное и белое. С одной стороны, государственная пропаганда; с другой – те, кто «против», они тоже превратились в пропагандистов-русофобов, ведут борьбу уже не с руководством государства, а в целом со страной.

Резюмируя сказанное, еще раз подчеркну: за этот год многое изменилось. Региональные элиты всё приняли - и не просто взяли под козырек, а, кажется, готовы выполнить абсолютно любое спущенное сверху указание, и не просто отрапортовать о выполнении задачи, а тут же стать горячими сторонниками нового курса, кинуться убеждать всех, что именно этого они и ждали, только это сейчас и требуется, чтобы сохранилась стабильность и никто не раскачивал лодку. С одной стороны, всё происходящее вполне логично, происходит в алгоритме тех процессов, которые развивались в ХХI веке. Как мы уже сказали, в Псковской области «заповедник неразогнанной демократии» просуществовал дольше, чем во многих других регионах, но чиновникам надоело рядиться в эти демократические одежды и прикрываться фиговым листком общественных институтов.

И вроде бы всё здесь проходит относительно ровно и гладко. Однако есть несколько «но».

Во-первых, общество не терпит абсолютного запаивания - нужен выпуск пара, к тому же просто невозможно всё привести к одному общему знаменателю и всех стричь под одну гребенку. Во-вторых, такое положение дел потенциально опасно – и, скажем, при ухудшении социально-экономической ситуации может привести к росту протестных настроений. И третий важный момент. Это президент Владимир Путин говорит, что «нужно слышать тех, кто не замалчивает проблемы», а на местах какой-нибудь возомнивший себя пупом земли горе-чиновник от СМИ решает, что имеет право указывать журналистам, как и о чем писать, какие вопросы задавать, какую информацию им можно получать. Вместо реальной работы он занят поиском мнимых врагов, выдает собственные домыслы за истину в последней инстанции, а высосанную из пальца конспирологию - за реально существующее положение дел. Подобные чиновники просто не хотят слышать про проблемы - и нынешняя ситуация дает им соблазн, возможность всё списать на сложный период СВО, всё этим объяснить и оправдать, заткнуть рот даже тем гражданам, которые обращает внимание на житейские и бытовые проблемы – будь то вопросы здравоохранения, социальной защиты или что-то другое. Вот в этом и есть опасность - не только для общества, но для государства. Как учит история, диалог с участием тех, кто не замалчивает проблемы, уважительное отношение друг к другу, честный разговор о болевых точках и совместный поиск путей развития эффективнее, чем директивная модель общения.

Александр Савенко