Политика

Главное разочарование для реготделения партии «Новые люди» назвал Андрей Маковский

Работу регионального отделения партии «Новые люди» оценил его руководитель, депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас нет никаких разочарований. У нас есть только непосредственно победы. Сейчас для нас это самое важное. Слово "разочарование" в принципе не подходит, потому что сейчас у политики мы очень малый срок – это всего три года. То, что сделано за эти три года, это максимум в той политической ситуации, которая есть сейчас», – сказал Андрей Маковский, отвечая на вопрос ведущего о разочарованиях в партии, которая, с одной стороны, быстро вошла в число парламентских, но с другой, по мнению журналиста, не стала яркой альтернативой уже существующим политическим объединениям.

Депутат сравнил старт политической партии в 1990-х и 2000-х годах.

«Старт политической партии в 90-е – это совершенно другое, что старт в 2000-х. И я хочу сказать, что в 90-е, на мой взгляд, намного было легче сделать с учетом того всплеска свободы. Сейчас у нас сложная геополитическая обстановка. Мы работаем на максимум. Судя по приемной, и по обращениям граждан, нет не только разочарований, но наоборот, я думаю о том, что рейтинги у нас набираются», – продолжил он.

Продолжая общаться с ведущими, Андрей Маковский назвал главное разочарование в работе реготделения партии.

«Наверное, для меня главным разочарованием за эти три года стало то, что мы не смогли пройти в Псковскую городскую Думу. Это отразилось на нашей работе. Мы перестроились, многое пересмотрели в своей работе, в плане каких-то внутренних моментов», – сказал он.

Андрей Маковский отметил, что в выборах главы Пустошкинского района партия не смогла принять участие, однако он уточнил, что в данном муниципалитете их ждут.

«В Пустошке сейчас идут выборы. К сожалению, не смогли в них принять участие по определенным причинам. Были сообщения о том, что нас ждут. Мы будем стараться работать в каждом районе, отрабатывать каждую повестку», – заключил он.

По словам депутата, поддерживающие их люди в данном муниципалитете устали от политической борьбы.

«Мы очень хотели выйти на дистанцию. Я скажу честно. Те люди, кто нас поддерживает, они там немножечко уже устали от этой политической борьбы. Для себя понял, что они хотят сейчас взять паузу и посмотреть, что будет дальше. Да, они готовы с нами работать, они готовы участвовать в наших акциях, они готовы давать идеи. К "Новым людям", в основном, присоединяются общественники и бизнесмены. Для бизнеса самое важное – стабильность», – добавил Андрей Маковский.

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 22-23 апреля. Для регистрации на выборы главы муниципалитета подали документы пять кандидатов.