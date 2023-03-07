Политика

Началось выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России»

Началось выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России», сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Подать заявки на участие в процедуре можно до 27 апреля на сайте. У каждого кандидата будет личный кабинет, где он сможет размещать свою биографию, новости, фотографии и видео, уточнил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая.

Кандидатами могут стать граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, не имеющие гражданства или вида на жительство иного государства, судимости, не состоящие в других партиях. Также кандидаты не должны иметь счетов в иностранных банках, иностранных финансовых инструментов и прочих активов за границей.

О порядке выдвижения кандидатов и его особенностях в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях можно узнать по ссылке.