Состоялось 160 заседание Избирательной комиссии Псковской области

160 заседание Избирательной комиссии Псковской области состоялось сегодня, 19 июля. Об этом сообщила Избирательная комиссия Псковской области в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области/ канал Мах

Основные решения:

Заверен единый список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением КПРФ — Псковское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Зарегистрированы уполномоченные представители этого избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам. Отказано в регистрации уполномоченному представителю КПРФ по финансовым вопросам.

Исключены кандидаты из единого списка, выдвинутого избирательным объединением «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области. Заверен единый список кандидатов, выдвинутый этим избирательным объединением. Зарегистрированы уполномоченные представители партии, в том числе по финансовым вопросам.

Заверен единый список кандидатов, выдвинутый «Псковским региональным отделением Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «Яблоко». Зарегистрированы уполномоченные представители этого объединения. Отказано в регистрации уполномоченному представителю «Яблока» по финансовым вопросам.