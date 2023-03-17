Политика

Евгений Михайлов о 60-летии, трех отличиях губернаторов и политике в условиях СВО

Сегодня, 17 марта, исполняется 60 лет экс-губернатору Псковской области Евгению Михайлову.

Напомним, в 1990-е он был депутатом Госдумы, а в 1996 году при поддержке ЛДПР, членом которой тогда являлся, был избран главой администрации Псковской области и работал в этой должности 8 лет. После поражения на выборах в 2004 году уехал в Москву, работал в администрации президента и научно-исследовательском центре «Строительство». В 2014 году занимал должность управляющего делами совета министров ДНР. Несколько лет назад безрезультатно предпринимал попытки вернуться в псковскую региональную политику. В настоящее время регулярно высказывает свою позицию по темам общественно-политической повестки в личном Telegram-канале и участвует в прямых эфирах на YouTube-каналах. Приезжая в Псков, дает интервью журналистам Псковской Ленты Новостей.

В день своего рождения Евгений Михайлов ответил на вопросы ПЛН о достижениях и ошибках, дал собственную оценку общественно-политической ситуации и высказал мнение о том, чем нынешние главы регионов отличаются от предшественников - губернаторов прошлого.

- Евгений Эдуардович, как отмечаете 60 лет, с каким настроением - и что вообще в вашей жизни сейчас происходит?

- Настроение нормальное, хотя с возрастом дни рождения становятся немного неоднозначным праздником. Особых перемен в жизни сейчас нет.

- Планируете ли, как в былые годы, приехать в Псков и здесь, в кругу старых знакомых, отметить круглую дату?

- Отмечать буду в семейном кругу.

На фото: Евгений Михайлов с женой и сыном

- 60-летие - повод оглянуться, подвести некоторые итоги. Как вы оцениваете пройденный путь, удалась ли жизнь? Что считаете своими основными достижениями, а о чем сожалеете - и, вернись назад, поступили бы иначе?

- Думаю, путь пройден приличный, может быть, не всё удалось, конечно, были ошибки. Достижения, само собой, были. Если брать общественную часть, то, конечно, наибольшим достижением является руководство в течение 8 лет Псковской областью.

На фото: Владимир Жириновский, Евгений Михайлов и актив псковского отделения ЛДПР. 1990-е годы

Сожалеть приходится о разного рода ошибках, которых можно было избежать. Их хватало. Разбирать даже некоторые займет много времени. Как пример, в 2004 году можно было значительно лучше провести выборы, правда, тогда шли одна выматывающая кампания за другой и не хватало сил.

- Сравните, пожалуйста, нынешних губернаторов с губернаторами 1990-х-начала 2000-х? В чем принципиальное отличие одних от других, у кого какие плюсы и минусы?

- Принципиальных отличий три. Первое – в тот период большинство губернаторов проходило реальные выборы, с большим риском проиграть, они требовали максимальной мобилизации.

На фото: экс-руководители администрации Псковской области Владислав Туманов и Евгений Михайлов. В 1996-м Михайлов победил оппонента на выборах, получив, по его словам, серьезную закалку и проявив бойцовские качества.

Сейчас выборы заорганизованы, результат их практически всегда предрешен.

Второе – в тот период в большинстве регионов был сильный дефицит бюджета, приводивший к большим задолженностям и лишавший местные власти достаточных средств на развитие. Сейчас денег более-менее хватает.

На фото: президент России Владимир Путин и Евгений Михайлов. 2000-е годы

Третье – тогда федеральная власть фактически не вмешивалась в дела регионов. Сейчас выстроена вертикаль, часто переходящая в мелочную опеку. Очень сильно выросла регламентация всех действий, далеко не всегда это идет на пользу.

- Как Вы оцениваете общественно-политическую жизнь в настоящее время? Каков общий прогноз развития ситуации?

- Всё зависит от хода СВО. Пока сохраняется стабильность, но в случае крупных осложнений в ходе военных действий и чрезмерного влияния санкций не исключена дестабилизация. Некоторая вероятность этого есть. На мой взгляд страна должна сконцентрироваться на быстрейшем окончании СВО. Для этого не следует отвлекать ресурсы и внимание на то, что может подождать. Например, я бы заморозил выборы до окончания СВО, по крайней мере с уровня руководителя региона. Не нужны парады, в лучшем случае достаточно прохождения курсантов, зачем тащить в Москву технику, которой не хватает на фронте. Такая установка – все для победы – позволит быстрее закончить. Даже, если речь о перемирии, то его можно заключить с позиции силы, очевидно, что другого варианта сейчас и нет.

- Что в планах? Считаете ли реальным вернуться в публичную политику - или Вам комфортно в роли блогера-политического комментатора и участника прямых эфиров в YouTube?

- В публичную политику сложно вернуться, потому что у нас она в значительной мере является имитацией. Какие-то варианты возможны, но пока планов нет. Если будет возможность работать с учетом моего опыта и знаний, то я был бы рад. Пока просто делюсь с народом своими мнениями, есть свой круг интересующихся.

Публикацию подготовил Александр Савенко