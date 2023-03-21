Политика

В псковском обкоме КПРФ рассказали, как рассчитывают пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора

КПРФ рассчитывает на поддержку депутатов, избранных не от партий, при прохождении муниципального фильтра для участия в выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Об этом один из лидеров Псковского областного отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Дмитрий Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Может быть, со стороны Центрального аппарата будет какая-то помощь в проведении сбора подписей (для прохождения муниципального фильтра – ред.). Еще, я думаю, у нас много и депутатов-самовыдвиженцев, мы встретимся с ними, обговорим. Возможно, мы найдем поддержку с их стороны», - сказал Дмитрий Михайлов.

Он отметил, что федеральное руководство ставит перед региональными отделениями задачу пройти муниципальный фильтр и принять участие в выборах. По словам коммуниста, на сегодняшний день обкому КПРФ не хватает для этого порядка 20 подписей.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Ранее о намерении принять участие в кампании заявил действующий глава региона Михаил Ведерников.