Политика

Кому и что должна оппозиция, обсудили участники «Армрестлинга» на «ПЛН FM»

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян обвинил представителей оппозиции в отсутствии конструктива. Соответствующее заявление он сделал в программе «Армрестлинг» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Единоросс напомнил, что партия власти в настоящее время занимается проведением муниципальной реформы, строительством ФАПов, ремонтом школ и другими направлениями работы, в то время как «оппозиция только критикует» эти действия, не предлагая ничего взамен.

В ответ второй участник программы - депутат областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук заявил, что Армен Мнацаканян путает задачи государства и политической партии, а в критике действующей власти, по его мнению, и состоит основная задача оппозиции.

«Задача оппозиции, смысл оппозиции – это система сдержек и противовесов. <…> Если партия власти действует неудачно, на следующих выборах должна победить оппозиция. Абсолютная власть всегда во вред работает», - считает Артур Гайдук.

В ходе возникшей дискуссии Армен Мнацаканян обратился к внешнеполитическим процессам и конфликтам, после чего высказал надежду на то, что внутри страны подобного противостояния не будет. «Не дай Бог», - заключил он.

«Причем здесь мировая политика? - задался вопросом Артур Гайдук. - Послушайте меня, любая политическая система нормально может функционировать только тогда, когда она находится на весах. Когда с одной стороны лежит гиря, а с другой стороны лежит перышко, она не будет работать нормально, потому что власть не может постоянно находиться в одних руках, она становится вредной», - высказал мнение депутат от «Яблока».

На это представитель «Единой России» напомнил, что после СССР в Россию пришла демократия, которая, по его мнению, не привела к позитивным последствиям. «В 92-м году власть была коммунистов, все было плохо. Перевернули - сделали демократию. К чему эта демократия привела? Мы же видим сейчас», - заметил Армен Мнацаканян.

В свою очередь Артур Гайдук предположил, что «довели страну» низкие цены на нефть, а повышение этих цен «потом позволило стране подняться». «Базис – он важнее надстройки в этом плане», - заметил яблочник.

Подводя итог дискуссии, Армен Мнацаканян заверил, что партия «Единая Россия» четко обозначает вектор движения и готова спустя год подвести итог проводимым сейчас преобразованиям. По его мнению, стартовавшая муниципальная реформа по итогу приведет к положительным изменениям.

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