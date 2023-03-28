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Политика

Принесет ли пользу муниципальная реформа, поспорили участники «Армрестлинга» на «ПЛН FM»

29.03.2023 13:25|ПсковКомментариев: 0

Плюсы и минусы муниципальной реформы, которая проходит в районах Псковской области, в программе «Армрестлинг» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) перечислили руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян и депутат от партии «Яблоко» в региональном парламенте Артур Гайдук. Мнения спикеров разделились. 

«То, что мы сегодня проводим муниципальную реформу, звучит очень громко. На самом деле, мы решили чуть-чуть подкорректировать деятельность наших муниципальных властей», - начал свое выступление Армен Мнацаканян. Он отметил, что такая практика распространена по всей России. 

По словам единоросса, преобразования носят административный характер, призваны сделать более эффективным управление, что положительно отразится на жизни людей. «Мы возвращаемся к 2007 году, когда были сельские советы. Все руководство было от центра, от района. И самое главное, что все деньги оттуда приходили, и все задания выполняли оттуда», - напомнил Армен Мнацаканян. 

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте заметил, что муниципальная реформа не подразумевает сокращения рабочих мест.

Также Армен Мнацаканян отметил, что сегодня у всех партий есть проблема с набором кандидатов в депутаты в волостях. «Для чего еще мы корректировку делаем? Чтобы, в конце концов, у нас в районах управляли те люди, которые могут управлять, так называемые хозяева, которые должны прийти к власти», - выступил вице-спикер областного Собрания.

Аргумент про уничтожение местного самоуправления Армен Мнацаканян назвал «полной чушью». Он напомнил, что инициатива о создании муниципальных округов исходит от местной власти. Отметим, всего в Псковской области сейчас восемь таких районов, включая Новоржевский, где глава района Софья Пугачева выступает против реформы. Депутатом областного Собрания от округа, включающего в себя в том числе и этот район, является Армен Мнацаканян, сторонник изменений. 

Далее слово передали руководителю фракции «Яблоко» Артуру Гайдуку. По его мнению, у этого вопроса очень длинная история. Яблочник напомнил про события 1864 года, когда император Александр II утвердил «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». 

«Эти самые земства - это низовой муниципальный уровень, - провел параллель Артур Гайдук. - Российская империя представляла из себя абсолютную монархию. То есть никакой демократии, даже признаков этой демократии в то время в стране нашей не было. И тем не менее, тогда эта реформа была проведена. Причина проведения реформ была очень простая. В такой огромной стране очень строгая вертикаль власти не может, в конце концов, добраться до ее крайней периферии. И накопленная инертность вот этого огромного организма не дает нормально функционировать именно периферической части населения». 

Далее Артур Гайдук напомнил историю изменения системы местного самоуправления в России. По его мнению, когда подобные органы власти существуют, у людей, в частности, на селе, появляется стимул «самоуправляться», появляется местная элита и уровень жизни этой «периферической части населения» в целом становится выше. 

Руководитель фракции «Яблоко» добавил, что для проведения муниципальной реформы, по его мнению, существуют только политические причины, и никакой экономической или другой выходы она не несет. «Кроме упрощения системы власти, вертикали власти, больше никаких изменений положительных нет. Это тоже не положительные, на мой взгляд, изменения. Это просто упрощение работы областного правительства», - заключил Артур Гайдук. 

Затем участники беседы заслушали мнения секундантов – начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елены Тимашовой и руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. 

Добавим, Псковская Лента Новостей остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям разных политических сил по самым разным темам.

Пресс-портрет
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания депутатов Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #регион60 #политика #муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
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