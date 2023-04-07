Политика

Андрей Турчак направил в псковский парламент отчёт о работе в 2022 году

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил в Псковское областное Собрание депутатов отчёт о работе в 2022 году. Документ размещён на официальном сайте законодательного органа, сообщается в Тelegram-канале «Собрание 60».

Фото: Тelegram-канал «Собрание 60»

Отчёт состоит из нескольких разделов и дополнен приложением с перечнем законодательных инициатив – в минувшем году сенатор был автором 31 законопроекта и 60 поправок. Во вступительной части Андрей Турчак выразил отдельную благодарность жителям Псковской области, губернатору Михаилу Ведерникову, депутатам регионального парламента и своей команде.

«Чужих проблем не существует. Все жалобы, просьбы и вопросы, с которыми ко мне обращаются граждане, будут услышаны и решены. Вместе мы справляемся с очень сложными задачами. Против России ведётся настоящая война. Вместе мы победим и отстоим своё право строить свою мирную жизнь на принципах независимости. Не сомневаюсь, мы добьёмся всех поставленных целей», - подвёл итоги работы Андрей Турчак.