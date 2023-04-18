Политика

«Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Обзор региональной политической жизни начнем с главного события, которого достаточно давно ожидала псковская общественность, по крайней мере, та ее часть, что внимательно следит за политической жизнью. Сегодня президент России Владимир Путин принял с докладом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава государства дал высокую оценку работе регионального руководителя и поддержал выдвижение Михаила Ведерникова на выборах губернатора Псковской области. «Михаил Юрьевич, команда у Вас эффективная, Вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю Вам успеха», - сказал Владимир Путин.

За последние десятилетия в России сформировалась традиция, согласно которой отмашку избирательным кампаниям дает именно встреча президента с региональным руководителем.

По итогам таких встреч наблюдатели заявляют о «благословении» собеседника президента на участие в выборах и видят в самом факте аудиенции неформальное назначение, которое в последующем предстоит легитимизировать в процессе избирательной кампании. Таким образом, сегодняшняя встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова говорит о старте избирательной губернаторской кампании. Уже через несколько дней, в пятницу, в Пскове пройдет форум «Единой России», участники которого наверняка выразят поддержку выдвижения действующего главы области. Остальные - кандидаты от системной оппозиции - выступают в роли догоняющих.

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И вот что я хочу вам сказать по этому поводу: удивительные вещи мы наблюдаем перед выборами уже порядка десяти лет. Всё происходит по одному, повторяющемуся из раза в раз, сценарию. Единороссы своими ежегодными весенними процедурами дают старт кампании, захватывают инициативу, формируют актуальную повестку, привлекают к себе внимание, решают ряд других задач. Программа здесь традиционная – праймериз, ориентированный на будущих кандидатов кадровый проект, партийная учеба и т.д. Если это губернаторские выборы, то обязательный пункт, а можно, сказать и «гвоздь» программы – аудиенция будущего кандидата-единоросса у президента России Владимира Путина.

Разумеется, у каждой из кампаний есть особенности – скажем, несколько лет назад боролись с ковидом и на этом делали акцент в агитационно-пропагандистской работе, сейчас основной акцент делается на помощи военнослужащим и патриотической повестке.

Вдобавок используются современные технологии и модные приемы – вроде использования искусственного интеллекта в политической работе: на днях в telegram-канале «Единой России» пост на тему праймериз проиллюстрировали портретами - цитирую - среднестатистических кандидатов предварительного голосования, сгенерированные нейросетями.

Так что есть что-то и новенькое, но в целом всё известно заранее – и можно загодя, буквально по дням, расписать, когда кандидаты-единороссы будут вступать в кампанию, чем продолжат. Пользуясь шахматной терминологией, белые начинают и выигрывают. А оппозиция, видимо, считает, что они там самые хитрые – и что-то такое выгадают, если до последнего будут темнить, хранить в секрете имена своих кандидатов - оппонентов тех самых единороссов, равно как ничего не скажут и про свою будущую стратегию с тактикой, а потом в последний момент как выкатят это нечто на избирателя – то-то будет сенсация. И «эффект потрясающий», как говаривал известный киноперсонаж.

- Мы вначале анонсируем одну тему для марафона, а потом резко, за пять минут до начала, меняем на абсолютно непредсказуемую. Эффект потрясающий. Как за счет чего? Аудитория же не подготовлена, это для нее сюрприз («День радио»).

Всё это мы наблюдаем перед выборами каждый раз. Едва ли не любой руководитель региональных отделений партий в Пскове вам подтвердит: за многие годы у нас появилась такая традиция – каждый раз перед выборами журналист Савенко допытывается у них: «А кто будет вашим кандидатом? А с чем ваша партия в этот раз пойдет на выборы? Что с ресурсами?», а каждый из партийных лидеров - в меру красноречия и фантазии - дает свой ответ. Кто-то - лаконичный, как, например, яблочники: мол, ждите - решение будет принимать политический совет, мы вам потом сообщим. Кто-то, как некоторые коммунисты, наводят тень на плетень: дескать, кандидат у нас есть, даже два (или даже больше), но пока имен не назовем, чтобы не навредить им, а то оппоненты узнают – то ли с работы уволят, то ли под свои знамена единороссы перетянут и потом еще на выборы пошлют против недавних однопартийцев. Такая вот защита фигур на партийной шахматной доске, правда, с плохо прогнозируемыми последствиями. Так было и раньше – вспомнить хотя бы привычные предвыборные зигзаги коммунистов или интригу с выдвижением на предыдущие губернаторские выборы 2018 года бывшего плюсского главы Виталия Аршинова от «Яблока»: выдвинули бы руководителя регионального отделения Льва Шлосберга – был бы шанс преодолеть муниципальный фильтр и дойти до финиша, а Аршинов, как известно, повел себя странно, неожиданно соскочил с выборной дистанции и просто поставил недавних соратников перед фактом.

Такая игра происходит всегда, вот и сейчас в отделениях некоторых оппозиционных партий привычно темнят. И это, разумеется, неправильно.

У действующего губернатора Михаила Ведерникова, который пойдет на второй срок, известность в регионе близка к 100 процентам, а рейтинг порядка 70 процентов. У возможных кандидатов от оппозиции, кого ни возьми, известность крайне низкая. Не надо быть политическим консультантом, чтобы понимать: в этой ситуации оппозиции надо работать на повышение степени известности своих кандидатов, чтобы их просто узнали. Времени мало, до выборов остается несколько месяцев всего, а кандидаты неизвестны – так что надо определяться, раскручивать своих, идти в народ, а тут «интрига» - как у коммунистов: секретарь обкома Ножка пойдет на выборы или, может быть, первый секретарь псковского горкома Баев? Или, может быть, кто-то третий - неужели все-таки региональный бизнес-омбудсмен Мурылев, имеющий опыт участия в кампаниях такого уровня?

Оппозиционный кандидат должен выходить на ристалище как минимум за год, а то и раньше!

По уму, к этому времени оппозиции надо было уже закрыть все вопросы по ресурсной базе - и уже давно следовало вести неофициальную кампанию, ездить по районам, встречаться с жителями, издавать АПМ, как это делали кандидаты от оппозиции в не таком уж далеком прошлом (и, как вы знаете, бывало, побеждали). Но куда там! Ресурсов у оппозиции, считай, нет, известных в масштабах области кандидатов - нет, и однозначного ответа на вопрос о формате участия в кампании - тоже. Выдерживание такой паузы (не скажу - гроссмейстерской) и стремительный выход на выборы еще могли бы дать результат в ходе какой-нибудь локальной кампании в небольшом населенном пункте, где все друг друга знают, но это не сработает в масштабах области - здесь надо работать долго и системно, и вся электоральная история тому учит. Так что господа-товарищи, пора что-то менять и действовать.

К другим актуальным темам. На прошлой неделе советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев сообщил о том, что покидает регион и должность, на которую приехал из столицы более трех лет назад. Нельзя сказать, что новость об этой отставке стала мегасобытием в политической жизни, все-таки один из многочисленных советников - достаточно скромная позиция во властной вертикали. Это не тот уровень, перемещения на котором вызывают повышенный интерес не то что публики, но даже экспертов. Однако господин Сергеев продолжительное время стремился играть более значимую роль, чем ему отводилась статусом советника, тянул одеяло на себя, плел интриги в кулуарах, при этом активно шел в публичную сферу и занимался не своим делом. Следует напомнить, что стартовый этап работы Сергеева в конце 2019 года совпал с увольнением заместителя губернатора по внутренней политике Николая Цветкова. В связи с уходом вице-губернатора в политико-медийном блоке образовался вакуум. И господин Сергеев попытался его занять, стал залезать на политическую поляну. Вместо того, чтобы заниматься своей работой - выстраивать информационную политику, начал медийные войны, делил СМИ на «свои» и «чужие» (занимался развитием «своих» - такой вот выходил конфликт интересов).

Как всем мы знаем, Сергеев испортил отношения со многими политиками, депутатами, главами муниципалитетов и руководителями СМИ.. В целом его действия привели к разрушению привычного состояния медиапространства. Всячески давал понять, что он - «от губернатора», что исполняет волю первого лица. И многих это пугало. То есть мы наблюдали что-то вроде «эффекта тараканища», это если обратиться к творчеству Корнея Чуковского. Пришел начальник, ударил по столу - все присели. Вот и многие представители местных элит боялись и заискивали.

Закономерно, что уход комичного чиновника уже давно предрекали обозреватели ПЛН, а после череды косяков и залетов в конце прошлого и начале нынешнего годов было понятно, что расставание с ним - вопрос времени. То есть всё тут предельно ясно и логично: региональное правительство, первые лица которого прекрасно понимают, как должен работать информационный блок, расстается с неэффективным и не способным действовать в команде медиаменеджером.

Несмотря на то, что отставка Антона Сергеева была ожидаема и прогнозируема, для всех в местной политтусовке стало абсолютной неожиданностью его публичное прощание, опубликованное в личном telegram-канале советника Rikhtman, до объявления официального решения. Как известно, в чиновничьих кругах так не принято. Чиновники либо уходят молча и исчезают из публичного пространства, либо губернатор благодарит их за работу и желает успеха на новом месте. Публичные заявления после отставки, а тем более - попытки давать комментарии различным СМИ по собственной инициативе - это для современной российской госслужбы нонсенс, или, как сейчас говорят, зашквар. Это можно было бы простить какому-то новичку, только вчера перешедшему из общественников в чиновники, но для человека, три с половиной года курировавшего информационную политику региона, - это совершенно необъяснимо.

Впрочем, подобное мы наблюдали и прежде - причем, не единожды, чудачества советника регулярно отмечал со знаком минус наш обозреватель Господин Рейтингомер - и чиновник не придумывал ничего лучшего, чем с площадей государственного медиахолдинга объясняться, оппонировать виртуальному собеседнику, доказывать, что он, Сергеев, совсем не такой, как пишет Рейтингомер, а суперуспешный медиаменеджер с огромным опытом работы в федеральных СМИ, и с кем только из мэтров журналистики и прочих великих он не знаком.

- С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то всё…» («Ревизор»).

Всё это выглядело нелепо - и неудивительно, что с легкой руки Рейтингомера за Сергеевым утвердилось прозвище «бесполезный аппендикс» - любопытно, что и сам советник начал себя так называть. Прозвище прижилось - и не потому ли, что вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, эффективно выстраивать отношения с различными региональными СМИ и заботиться об имидже руководителя, «серый кардинал» регионального правительства занимался самопиаром и мелкими интрижками, а также лишенным большого смысла комментированием в своем телеграм-канале новостей о загнивающих США и Европе?

Шарж Михаила Синева

Так или иначе, уход Антона Сергеева - это не только про вчера, но немного и про завтра. В том смысле, что «его пример другим наука» - как тем, кто уже работают в органах власти и воочию наблюдали за выкрутасами чиновника, так и тому, кто будет призван рулить информационным блоком. Как сообщили региональные СМИ, пост начальник управления по информационной политике в мае займет приглашенный из-за пределов региона журналист и медиаменеджер Степан Парфенов.

Фото: социальные сети

Так что ответ на вопрос, а что собственно дальше, прост и понятен: политико-медийный блок возвращается в нормальное состояние, восстанавливается привычная вертикаль, в которой есть уверенно держащий бразды правления вице-губернатор по внутренней политике Александр Серавин, есть исполнители - проводники курса действующей власти, в том числе информационной политики. И каждый, надеюсь, будет заниматься своим делом.

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Напоследок о некоторых событиях ближайшего времени. Как я уже сказал, в конце недели в Пскове пройдет большой форум «Единой России», с которого в регионе фактически начнется кампания действующего губернатора.О нем расскажем в следующем выпуске «Гонок по вертикали».

В выходные в Псковской области состоятся первые выборы этого года - в Пустошкинском районе досрочно будут выбирать главу, вместо отправленной депутатами в отставку Светланы Васильковой. Там участвуют четыре кандидата - все от партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Партии роста». Как уверены наблюдатели, никаких неожиданностей по итогам этой кампании, совсем незаметной за пределами муниципального образования, не произойдет. Как говорится, все всё понимают. Если и есть интрига, так только в том, чем завершится соперничество кандидата от компартии и «либерал-демократа».

И еще одна новость - из стана ЛДПР: в ближайшее время, ориентировочно, в мае в наш регион приедет лидер партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. И это обещает стать событием в региональной политической жизни. Это в прежние годы партийные лидеры - коммунист Геннадий Зюганов, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, эсер Сергей Миронов и другие - частенько приезжали в Псковскую область, покойный вождь ЛДПР Владимир Жириновский в свое время, можно сказать, пропахал ее вдоль и поперек. А вот в последние годы никто из партийных руководителей до нас не доезжал. И в этом смысле визит Слуцкого интересен - полагаю, что здесь будет несколько составляющих: помимо знакомства политика с регионом, который в свое время имел для его партии совершенно особое значение (в 1990-е ЛДПР получала рекордные проценты и какое-то время даже была у нас правящей), наверняка будут в программе и мероприятия, которые можно рассматривать в контексте подготовки к сентябрьским выборам, не говоря уже про контакты с журналистами. Так что будем следить - и обязательно расскажем о приезде партийного руководителя в Псковскую область.

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На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И не забывайте: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.