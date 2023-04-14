Общество

Журналист Степан Парфенов возглавит управление по информационной политике правительства Псковской области

Журналист и медиаменеджер Степан Парфенов станет начальником управления по информационной политике правительства Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: Степан Парфенов / «ВКонтакте»

Степан Парфенов - экс-гендиректор пензенской телерадиокомпании « Экспресс» (до апреля 2019 года). Также был заместителем главы администрации Заводского района Саратова (до декабря 2021 года).

По информации ПЛН, Степан Парфенов приедет в Псковскую область после майских праздников. Врио начальника управления Сергей Новохатка станет заместителем. Последний рабочий день советника губернатора по СМИ Антона Сергеева будет 28 апреля.