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Политика

Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов

17.04.2023 17:01|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Приходит время меряться рейтингами и оценивать активность региональных политиков, общественников и других публичных персон за неделю.

 

Свое субъективное мнение здесь высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

-5 Антон Сергеев

(Рейтингомер напевает на мотив песни «Аргентина - Ямайка 5:0»): Какая боль, какая боль, Антон Сергеев теряет роль...

Советник губернатора по СМИ уходит в отставку и покидает регион, в который приехал три с половиной года назад. Достаточно долго он пытался залезать на политическую поляну, быть публичной персоной - эдаким комментатором всего и вся, ломал сложившуюся корпоративную среду, забывая и про свои обязанности советника, и про нормы поведения госслужащего.  При этом постоянно косячил, неоднократно попадал в нелепые ситуации, выглядел смешно, поэтому регулярно присутствовал в наших обзорах с отрицательными оценками. Многие месяцы мы по сути в гордом одиночестве раз за разом отмечали, что советник-то, образно говоря, голый и несерьезный персонаж, однако многие региональные политики, общественные деятели, журналисты боялись его, заискивали - такой вот приключился «эффект тараканища».

Прощальный плаксивый пост в телеграм-канале советника Rikhtman, который демонстративно проигнорировали его подопечные из госмедиахолдинга, опять же выглядел нелепым и смешным. При этом господин Сергеев прекрасно знал, что об отставках и назначениях первым сообщает губернатор, но нарушил это правило, за соблюдением которого ранее ревностно следил.  

С определенного момента неэффективность чиновника от масс-медиа, за которым с легкой руки Рейтингомера закрепилось прозвище «бесполезный аппендикс», стала очевидна не только нам, но и всей административно-политической тусовке. В этой ситуации и последовала отставка Сергеева, которому теперь осталось разве что проливать скупую мужскую слезу да сетовать об упущенных возможностях: мол, так свезло мне, просто неописуемо свезло... Ставим отставнику самую низкую отрицательную оценку минус пять - теперь уж в последний раз. 

-4 Софья Пугачева

В то время, как патриотически настроенные обозреватели на федеральном уровне на чем свет стоит хают «поуехавшую» Аллу Пугачеву, в псковских провластных СМИ и телеграм-каналах атакуют ее однофамилицу - новоржевскую главу-яблочницу Софью. В последние месяцы она постоянно подвергается жесткому прессингу и едкому троллингу. Ни одно из прегрешений госпожи Пугачевой не остается незамеченным и неоткомментированным - то счетная палата Псковской области находит в районе существенные недостатки и нарушения, то новоржевская глава допускает непростительные и, я бы даже сказал, невероятные ошибки в документе, то она дает иные поводы для критики. К атакам в провластных медиа можно относиться как угодно, но бесспорно тут одно: региональная власть для себя однозначно решила - «Карфаген должен быть разрушен», после сентябрьских выборов главы района Софьи Пугачевой в Новоржеве быть не должно, и муниципальная реформа дает возможность технично прекратить полномочия руководительницы.   

-3 Наталья Ильина

Далее - информация от прокуратуры Псковской области. «Око государево» утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего сотрудника Великолукского филиала Псковского государственного университета по фактам совершения коррупционных преступлений - речь про получение взятки и служебный подлог. Теперь свое слово должен сказать суд. Каким бы ни был приговор экс-декану, несомненно, что из-за этой очень некрасивой истории (кстати, это уже не первый коррупционный скандал в универе за последние годы) ПсковГУ несет репутационные потери - ставлю ректору университетета Наталье Ильиной минус три. 

-2 Александр Баев

Минус два получает потенциальный кандидат от КПРФ на грядущих губернаторских выборах, первый секретарь псковского горкома партии Александр Баев. В политтусовке пошли разговоры о том, что коммунист рискует не получить поддержку ЦК КПРФ. Согласно озвучиваемой версии, неприятные для товарища Баева вопросы в Москве вызвал уровень его профессиональной подготовки. Справедливости ради отмечу, что в псковском обкоме КПРФ эту информацию не подтверждают. Однако на этом фоне ползут вверх фишки других потенциальных претендентов - и, что бы там ни говорили в компартии о «шорт-листе» из двух фамилий, одним только секретарем обкома Александром Ножкой список не ограничивается. По-прежнему держим в уме регионального бизнес-омбудсмена, кандидата от КПРФ на губернаторских выборах 2018 года Аркадия Мурылева - и ждем конца апреля, когда псковские коммунисты на своей большой сходке, возможно, расставят точки над i. 

-1 Елена Пилипенко

Минус один достается руководителю областного комитета по тарифам и энергетике Елене Пилипенко. Причина в том, что процесс социальной догазификации продолжает буксовать, а это, как вы понимаете, важнейшее направление работы - стоит ли лишний раз напоминать об инициативе «Единой России», поручении президента и задаче обеспечить голубым топливом соотечественников, до сих пор лишенных этого блага цивилизации?! Однако, как было заявлено на минувшей неделе на первом в этом году заседании регионального оперштаба по догазификации, «физически доступ к голубому топливу получили менее 1,5 тысячи человек, что составляет всего 10% от числа заключенных договоров». По определению губернатора, это не тот результат, на который рассчитывали жители Псковской области. 

0 Степан Парфенов

Нейтральную оценку ставим журналисту Парфенову. Спешим пояснить, что автор популярного долгоиграющего проекта «Намедни» Леонид тут ни при чем - дело в том, что по сообщениям СМИ, начальником управления по информационной политике правительства Псковской области в мае станет Степан Парфенов. Профессиональный журналист и медиаменеджер ранее работал в СМИ в других регионах России, тянул чиновничью лямку в Саратове, а теперь призван в Псков и, по нашей информации, уже после майских праздников приступит к реализации государственной информационной политики и развитию региональных медиаресурсов. Как пойдет у него на новом месте, поживем-увидим, тогда и определимся с плюсами и минусами, а пока ограничимся общей информацией и нейтральной оценкой.

+1 Андрей Маковский

В продолжение разговора об информационной политике отмечу, что соответствующий комитет, оказывается, есть и в Палате молодых законодателей при Совете Федерации. И вот на пост председателя этого комитета на днях был избран не кто-нибудь, а наш, псковский, кадр - депутат областного Собрания и руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский. Не то, что бы я переоценивал значение этой палаты в целом или роль одного из профильных комитетов в частности, но и пройти мимо факта избрания на руководящую должность в Москве «новолюдя» не могу. Тем более, что Маковский  в целом проявляет активность, идет на диалог со СМИ, регулярно выступает с инициативами - короче, на плюс один он вполне наработал.  

+2 Алексей Севастьянов

Строчкой выше - еще один региональный парламентарий, единоросс Алексей Севастьянов. Положительную оценку плюс два ставлю ему за активную работу в избирательном округе. Во-первых, депутат взялся за решение озвученной жителями проблемы - нарушенного благоустройства после проведения работ по догазификации в Лисьих Горках. Во-вторых, вместе с руководителями области и города Алексей Севастьянов участвовал в выездном совещании по вопросам реконструкции привокзальной площади в Пскове и объединения в одном здании железнодорожного и автовокзалов. По мнению парламентария, идея объединения вокзалов обоснованная, а представленный проект является «примером разумной оптимизации»: удобно для пассажиров, рационально с финансовой стороны и оправданно с точки зрения безопасности.   

+3 Дмитрий Быстров

Плюс три получает глава Островского района Дмитрий Быстров.  Муниципалитет вошел в число лидеров среди районов Псковской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения по итогам смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления». Ну а чуть раньше Дмитрий Быстров получил от регионального руководства благодарственное письмо по итогам реализации национальных проектов в 2022 году.

+4 Наталья Юрченко

«Спортсменка, патриотка и просто красавица» Наталья Юрченко получает плюс четыре. Она очень активна и как депутат Псковской городской Думы (на неделе депутаты проходили очередной учебный курс по вопросам использования ДЭГ на выборах и работы в избирательном округе), и как руководитель государственной телерадиокомпании «Псков». Добавлю, что Наталья  Юрченко, известная еще и как популяризатор здорового образа жизни, сейчас готовится к участию в традиционном псковском марафоне. Пока замахивается на десятикилометровую дистанцию, но, как пелось в некогда популярной песне, и не думай о финале - все когда-то начинали. 

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку плюс пять получает митрополит Псковский и Порховский Тихон. И дело не только в том, что сама неделя, на которой православные отмечали праздник Пасхи, обеспечивала присутствие владыки в актуальной повестке. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым митрополит проконтролировал ход подготовки к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря. В общей сложности для реализации сводного плана мероприятий по обновлению инфраструктуры будет направлено 2 млрд рублей из бюджетов всех уровней. По итогам этой большой работы Печоры должны стать еще более благоустроенным и привлекательным городом.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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