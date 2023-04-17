Политика

Путин дал оценку команде псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах

Команда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова - эффективная. Такую оценку дал президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой региона сегодня, 18 апреля. Глава государства пожелал Михаилу Ведерникову удачи на выборах.

Скриншот: телеканал «Россия 24»

«Михаил Юрьевич, команда у вас эффективная, вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин сегодня, 18 апреля, проводит встречу с губернаторов Псковской области Михаилом Ведерниковым, трансляция идет на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщало, что Михаил Ведерников планирует принять участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году.