Политика

Уроки парламентаризма провели в школах Пскова

Уроки парламентаризма провели депутаты Псковской городской Думы для школьников в День местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Совета по молодёжной политике города Пскова при гордуме Александр Андреев.

Фото здесь и далее: Александр Андреев

Городские депутаты Юрий Бурлин, Наталья Юрченко, Евгений Васильев, Любовь Николаева, Алеся Михачева, Юлия Пожидаева, Александр Гончаренко и Алексей Форш познакомили обучающихся школ №№2, 3, 11, 17, 23, а также Погранично-таможенно-правового лицея, лицеев №№8 и 4 и Псковского педагогического комплекса с символами Российской Федерации, официальной символикой Псковской области, города Пскова. Помимо этого, они рассказали школьникам о государственном устройстве органов власти и о российской правоохранительной системе.

К депутатам присоединились представители Совета по молодёжной политике при гордуме, курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России.

«Городские депутаты продолжают традицию, когда в День местного самоуправления они посещают учащихся школ. Уроки парламентаризма, которые прошли сегодня, расширили знания ребят об устройстве власти, о работе органов местного самоуправления», - отметил Александр Андреев.