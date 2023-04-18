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Политика

День местного самоуправления празднуют в Псковской области

21.04.2023 15:38|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие по случаю Дня местного самоуправления состоялось в Пскове сегодня, 21 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на нём собрались представители всех уровней власти региона.

«Праздник объединяет не только глав районов, депутатов, муниципальных служащих, работников, ветеранов МСУ, но он объединяет и всех неравнодушных людей, кто делает жизнь в наших посёлках, городах и районах лучше и комфортнее. И мне приятно отметить, что за число таких активных жителей в регионе кратно увеличилось. Яркий пример: 5 лет назад в городе Пскове было одно территориальное общественное самоуправление, сейчас их более 500. ТОСы активно привлекают дополнительные средства для развития муниципалитетов. В этом году из областного бюджета на реализацию таких проектов предусмотрено 50 млн рублей, дополнительно почти 30 млн - на инициативное бюджетирование. Суммы серьёзные, но не менее важно, что ТОСы становятся настоящими хозяйственниками на своей территории. Они помогают органам МСУ определить приоритетные проекты, принимают непосредственное участие в благоустройстве территории, а порой и стимулируют муниципалитеты к такой работе. Это хорошая тенденция, я благодарю всех ТОСовцев за активность и неравнодушие», - обратился с поздравительным словом к присутствующим губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Отдельно он отметил труд местного самоуправления и муниципальных депутатов. Их усилиями проводится большая работа по определению болевых точек. Почти все объекты строительства, благоустройства, реконструкций, которые реализуются в регионе, выбираются на основе обращений жителей районов и муниципальных депутатов. 

«Нашими общими усилиями в прошлом году мы вышли на рекордный показать в части реализации нацпроектов, достигнув цифры в 99,3% - это 3 место в СЗФО и 16 место по стране. Очень высокий результат и ваша заслуга, наглядный пример того, какой важной созидательной ролью обладает местное самоуправление», - отметил глава региона. 

Кроме того, Михаил Ведерников напомнил, что работа команды органов власти Псковской области была отмечена президентом, он привел прямую цитату Владимира Путина: «Команда у вас эффективная, вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успехов». 

«Такие слова главы государства - высокая оценка нашей работы. Они накладывают на нас дополнительную ответственyость», - заключил губернатор. 

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин включил Михаила Ведерникова в обновленный состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. 

Глава региона прокомментировал также и данное назначение. «Это дополнительная возможность обсуждать и вносить предложения, важные для развития местного самоуправления, на федеральный уровень и непосредственно до президента», – подчеркнул он.

Завершив выступление, губернатор перешёл к церемонии награждения. За вклад в нравственное и патриотическое воспитание жителей Псковской области медалью Александра Невского он наградил главу сельского поселения «Жижицкая волость» Куньинского района Николая Бамышева, председателя Собрания депутатов Стругокрасненского района Николая Бурого. За особый вклад в развитие местного самоуправление медалью княгини Ольги председатель ТОС «Родничок» Пыталовского района Нина Быстрова.

Почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» награждены замглавы администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая,  глава сельского поселения «Дубровенская волость» Порховского района Алексей Петров.

За высокий профессионализм и большой личный вклад в повышение эффективности деятельности органов публичной власти в Псковской области почётной грамотой губернатора наградили первого заместителя главы администрации Пскова Ирину Иванову.

Михаил Ведерников также вручил всем отличившимся сотрудникам органов местного самоуправления почётные грамоты и благодарности.

От лица депутатского корпуса регионального парламента муниципальных служащих поздравил спикер Собрания Александр Котов: «Местное самоуправление - та ветвь власти, работники которой первыми узнают о проблемах, которые необходимо решать в первую очередь. И сегодня важно подчеркнуть роль команды. Наша общая команда, как уже упомянул губернатор, получила высокую оценку на федеральном уровне от главы государства. Я за то, чтобы мы поддерживали друг друга и всегда находили возможность решать все вопросы вместе. Хочу поблагодарить вас за добросовестную работу и верность профессии», – сказал Александр Котов.

Он вручил работникам органов местного самоуправления почётные грамоты и благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

С поздравлениями к коллегам также обратилась председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская. 

«Отрадно услышать высокую оценку нашей работы в команде Псковский области. В этой системе муниципалитеты - фундамент, на котором строится развитие территорий. Работа муниципалов - нелёгкий каждодневный труд, который требует разносторонних знаний, сил, терпения, выдержки и, что особенно важно, особого внимания к нуждам земляков. Грамотный и трудоспособный коллектив способен решить и нерешаемые задачи. Приятно отметить, что нас в системе местного самоуправления становится больше», – добавила она.

Валентина Понизовская также наградила отличившихся за вклад в развитие МСУ и многолетний добросовестный труд грамотами Ассоциации «Совета муниципальных образований Псковской области».

Теги: #псков #местное самоуправление
Источник: Псковская Лента Новостей
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