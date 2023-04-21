«Гонки по вертикали»: Небо. Беспилотник. Девушка. ВИДЕО

Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 25 апреля

Озвучена новая причина провала дороги над подземным переходом в Великих Луках

Временную конструкцию моста продолжат строить на Северном обходе Пскова в 2023 году

На ремонты мостов в Псковской области в 2023 году направят 855 млн рублей

На меры для безопасности дорожного движения в Псковской области потратят 425 млн рублей

Более миллиарда рублей направили на ремонт улично-дорожной сети Пскова

Письменный стол загорелся в квартире на Завеличье из-за замыкания в лампе

Около 200 км псковских дорог приведут в порядок по нацпроекту в 2023 году

Каждый год вместе со снегом в Псковской области тает асфальт – Антон Минаков

Заключен контракт на строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова