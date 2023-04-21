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«Гонки по вертикали»: Небо. Беспилотник. Девушка. ВИДЕО

25.04.2023 19:29|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке.

Теги: #гонки по вертикали #регион60 #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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