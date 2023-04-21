Политика

«Гонки по вертикали»: Небо. Беспилотник. Девушка

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодня будем говорить о новостях, как давно ожидаемых в политтусовке - таких, как старт губернаторской кампании после встречи Владимира Путина с Михаилом Ведерниковым, так и о моментах, абсолютно неожиданных - вроде реакции псковской публики на, так сказать, межпартийную свадьбу экс-координатора ЛДПР и экс-руководительницы пресс-службы регионального отделения «Единой России», беспилотника в псковском аэропорту и нетривиальных попытках разгадать природу необычного явления - северного сияния над областью. Об этом и многом другом - в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Начинаем, естественно, с главной темы - с разговора о событиях важных, и я бы даже сказал - ключевых в общественно-политической жизни. Имею в виду встречу президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Напомню, на ней глава региона представил доклад о проделанной работе, рассказал о результатах социально-экономического развития, достигнутых, несмотря на многочисленные вызовы, и представил некоторые планы.

Президент оценил работу псковского губернатора положительно и пожелал ему успеха на сентябрьских выборах. Таким образом была дана отмашка к началу губернаторской кампании - и уже в пятницу в Пскове прошел предвыборный форум «Единой России». На мероприятие в БКЗ приехали порядка шестисот человек - секретари местных и первичных отделений партии, и разумеется, руководители регионального уровня - члены регионального политсовета, которые перед началом встречи приняли решение о выдвижении Михаила Ведерникова на предварительное голосование и поддержке его кандидатуры.

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Кандидатом №2 на праймериз станет Александр Гончаренко, но он и сам будет голосовать за Михаила Ведерникова, о чем заявил на форуме. В рамках мероприятия прозвучало, по сути своей, программное выступление губернатора - в стилистике «было - стало». Участники встречи ожидаемо поддержали выдвижение Михаила Ведерникова. Представители муниципальных образований со сцены в один голос докладывали о позитивных переменах и благодарили команду губернатора.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов выражал уверенность, что с таким кандидатом партия вне всяких сомнений победит. А выступление секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Александра Козловского изобиловало в этот раз яркими образами, метафорами и историческими параллелями. Например, такой: «Владимир Путин ведет защитников, как в свое время вел Александр Невский за Русь православную, за нашу традицию и людей». Что касается выборов, то - в победе губернатора - по определению Козловского, «нашего лидера», руководитель реготделения ЕР не сомневается, но, говорит, «работать нам надо на полную катушку - всем».

Кстати говоря, после встречи президента с губернатором со стороны представителей псковской системной оппозиции не последовало попыток поставить под сомнение обоснованность принятого решения. Надо ли напоминать, что в прежние времена лидеры областных отделений парламентских партий неоднократно апеллировали к федеральной власти: мол, ваша поддержка губернатора - ошибка. Сейчас всё по-другому - все, если не считать псковского «Яблока», приняли установленные правила игры. О чем всё это свидетельствует? Прежде всего, о продемонстрированной монолитности системы и отсутствии внутриэлитных конфликтов. Подробнее о стартовавшей губернаторской кампании читайте в материале, который выйдет на ПЛН совсем скоро в рамках спецпроекта, посвященного выборам 2023 года. Не пропустите.

В продолжение разговора о губернаторских выборах задаемся традиционными вопросами - насколько конкурентной станет эта кампания, будет ли она яркой и интересной для экспертов и избирателей, кто конкретно будет участвовать в этом забеге? Если ответ на вопрос относительно участия действующего губернатора получен - и всё здесь предельно ясно, то вот по поводу участия партий из категории так называемой системной оппозиции полной ясности нет. В ближайшие дни спросим об этом самих партийцев - в эфире ПЛН ФМ стартует серия круглых столов и дебатов, первый круглый стол с участием руководителей региональных отделений партий пройдет уже на этой неделе. А пока предположим, что по составу участников кампания будет похожа и на предыдущую пятилетней давности, и на первые выборы этого года, которые завершились в воскресенье в Пустошкинском районе. Там выбирали главу муниципального образования, кандидатов было четверо - от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Партии роста». По итогам двухдневного голосования уверенно, с результатом более восьмидесяти процентов голосов, победил кандидат-единоросс Юрий Кравцов - не путать с другим Кравцовым - министром просвещения Сергеем, который на днях тоже побывал в Псковской области - вместе с митрополитом Тихоном в Печорах закрывал первый всероссийский форум педагогов по вопросам духовно-нравственного воспитания детей - называется проект «Разговоры о важном». А возвращаясь к выборам в Пустошке, отмечу, что некогда район так называемой яблочной аномалии во главе со Светланой Васильковой теперь вернулся в привычное состояние - вновь встроен в вертикаль, таким образом, региональная власть, конкретно - внутриполитический блок правительства области во главе с вице-губернатором Александром Серавиным, решила очередную задачу. Вопреки некоторым прогнозам представителей оппозиции, никакой фиги жители Пустошкинского района не показали. Результат предельно красноречив - можно сколько угодно рассуждать об административном ресурсе, пассивности оппонентов господина Кравцова, отсутствии кандидата от «Яблока» и прочих обстоятельствах, однако факт в том, что 80% за кандидата от власти полностью опровергают все утверждения о протестном голосовании и наличии в Пустошке сильной оппозиции региональной власти.

То есть это такая выдача желаемого за действительное - и, кстати говоря, нечто подобное можно увидеть в комментарии ко встрече президента с псковским губернатором. Вот при том, что абсолютное большинство комментариев экспертов совершенно однотипны и по сути это просто вариации на тему «Путин поддержал Ведерникова», нашелся по-моему один-единственный политолог, близкий к партии «Новые люди», который, грубо говоря, попытался навести тень на плетень и нес несусветные глупости - например, про некую прозападную ориентацию псковской молодежи и протестный потенциал.

- Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что Вы бредите («Иван Васильевич меняет профессию»)

Думаю, что любой, кто мало-мальски следит за региональной политикой, понимает, что к реальности подобные псевдоаналитические рассуждения человека, который возможно и не бывал у нас в регионе, имеют мало общего, ну а сами рассуждения с воспоминаниями о, громко сказано, зачистке на прошлогодних выборах в псковскую гордуму - это такой отголосок зарубы работающих на региональную власть технологов и секретаря псковского отделения «Новых людей» Тамары Новицкой. Как все мы помним, девушка попыталась проявить излишнюю самостоятельность и пошла ва-банк. Чем всё это закончилось, тоже помним, «Новые люди», которые имели высокие шансы получить представительство в гордуме, пролетели мимо, несмотря на астрономические по меркам муниципальных кампаний траты. Посмотрим, как представители этой партии поведут себя на выборах этого года. Думаю, формат участия «Новых людей» скоро станет очевиден.

Что касается представителей других системных партий и их подготовки к сентябрьским выборам, то тут пока особо без изменений. Псковские коммунисты отмечали годовщину рождения Ленина, возлагали цветы, вслед за однопартийцами из других регионов - цитирую - говорили «нет» драпировке Мавзолея на Красной площади. А вот про главные региональные выборы - пока непонятно. Это в Москве коммунисты вроде как собираются двинуть на выборы мэра столицы внука Зюганова, у нас не то что кандидата с такой звучной фамилий нет, но и до сих пор непонятно, кого красные отправят на выборы - Александра Баева, его тезку - Ножку или все-таки регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, который пять лет назад и представлял компартию на губернаторских выборах. Ждем-с.

Тем временем ЛДПР устами своего регионального координатора Антона Минакова анонсировало новые проекты для сторонников здорового образа жизни и выпускников школ, которых ждут в университете мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского. Вдобавок господин Минаков разъяснил в эфире ПЛН FM законодательные инициативы и анонсировал скорый приезд в Псковскую область лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. И в продолжение разговора об ЛДПР - на прошлой неделе в Псковском районе прошел турнир по рубке шашкой среди представителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Посвятили это состязание памяти Владимира Жириновского, годовщина со дня рождения которого отмечается сегодня. Минаков вручил победителям призы, награды и партийные сувениры. Принял в ряды ЛДПР новых соратников. Так что фиксируем продолжение работы «либерал-демократов» с псковским казачеством. Не знаю, как вы, а я при чтении подобных сообщений вспоминаю фильм «День выборов - 2», а именно - выпуск новостей с сообщением об открытии перед выборами всемирных казачьих игр, в которых участвует тысяча казаков из разных стран, включая Северную Корею и Эфиопию...

Фото: Татьяна Макарченко / «ВКонтакте»

Если говорить серьезно, то на днях об ЛДПР вспоминали мы еще и по другой причине - бывший региональный координатор партии в Псковской области Сергей Макарченко, который теперь живет в Ставропольском крае и работает начальником Комсомольского территориального отдела Кировского городского округа вступил в законный брак с Татьяной Шепелевой, которая тоже хорошо известна в Пскове - как организатор массовых мероприятий, бывший пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» и глава областного штаба «Молодой гвардии». На Ставрополье она стала начальником отдела по работе с молодежью администрации округа. Размещенное в соцсетях, а затем и на новостных лентах сообщение об этой межпартийной свадьбе сделало молодоженов ньюсмейкерами в Пскове - свои пятнадцать минут славы на площадках соцсетей и интернет-форумов они получили. Особенно тут доставили комментарии в духе «Кому это вообще интересно?» - судя по посещаемости в соцсетях, новость была интересна всем. Конкуренцию ей могли составить разве что сообщения, на раз взрывавшие сеть. Скажем, об обнаружении на территории псковского аэропорта беспилотника, или иначе говоря, квадрокоптера.

По сообщениям СМИ, его нашли уборщики в районе стоянки самолетов, на место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов, при обследовании квадрокоптера взрывчатых веществ не обнаружено; в дальнейшем спецслужбы нашли мужчину, запускавшего беспилотник: им оказался 38-летний местный житель. Пишут, что он был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался, что это именно он запускал беспилотник, а зачем он это делал - пока неизвестно. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом еще вечером накануне дня обнаружения.

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Или вот другие резонансные темы - страсти по образу певца Шамана в новом клипе, выпущенном аккурат перед концертом в Пскове. Ну и да - многих взбудоражили фотофакты необычной картины в небе над Псковской областью - интенсивного северного сияния, и тут в соцсетях было высказано множество версий по поводу природы этого явления.

- Это науке неизвестно - наука пока еще не в курсе («Карнавальная ночь»)

Понятно, что у ученых есть объяснение относительно причин этого редкого явления - и в СМИ появились публикации с объяснением насчет магнитной бури и заряженных частиц, которые были выброшены Солнцем, достигли земной атмосферы и вызвали разноцветное свечение. Но кто ж это всё понимает - и вообще кому это надо? Всё необычное и таинственное страшит. Вот и вспоминали под это дело необычные небесные явления перед всякими катаклизмами в истории, в том числе сияние перед недавним разрушительным землетрясением в Турции. Понятно, что всё это преподносилось под соусом «Грядет что-то страшное». Впрочем, оставим эти рассуждения досужим комментаторам, у нас программа серьезная, мы тут про важные явления говорим и про серьезных людей говорим, про их работу, заявления, взлеты и падения, еще бывает - про увлечения.

И вот тут отмечаем очередной приезд на традиционный псковский марафон бывшего псковского вице-губернатора, ныне руководителя аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме Максима Жаворонкова. Ну что тут скажешь? Пример, достойный подражания - занимайтесь спортом и будьте здоровы.

На этом всё. Встретимся через неделю. Не забывайте: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.