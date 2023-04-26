Политика

Круглый стол «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?» на «ПЛН FM». ВИДЕО

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Напомним, выборы губернатора пройдут в сентябре 2023 года. Неофициальный старт кампании дала встреча президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, кандидатура которого 21 апреля была выдвинута на предварительное голосование «Единой России». Ожидается, что участие в губернаторских выборах также примут представители КПРФ, ЛДПР и других партий.

В программе приняли участие представители шести партий:

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола на тему «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?», который вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 апреля. Напомним, проведение круглых столов и дебатов в преддверии выборов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.

В опросе приняло участие 174 человека

В опросе приняло участие 174 человека

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Круглый стол «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?» на «ПЛН FM». ВИДЕО

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