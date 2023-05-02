Политика

Андрей Турчак впервые вошел в топ-15 ведущих политиков России

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак серьезно укрепил свои позиции, поднявшись с 19 на 15 строчку в обновленном рейтинге ведущих политиков страны. Очередную версию списка по итогам мая представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«После рабочей встречи с Владимиром Путиным и презентации третьего доклада рабочей группы по вопросам СВО продолжается восходящий тренд для секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака (с 19-го на 15-е место)», – отметил генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

Напомним, в прошлом году Андрей Турчак впервые поднялся в группу с очень сильным влиянием.

Смотрите также Андрей Турчак вновь поднялся в рейтинге 100 ведущих политиков России

Рейтинг ведущих политиков РФ по итогам апреля традиционно возглавляет президент Владимир Путин. Кроме него, в группу с очень сильным влиянием входят Михаил Мишустин, Антон Вайно, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев, Сергей Кириенко, Сергей Лавров, Николай Патрушев, Игорь Сечин, Сергей Шойгу, Алексей Миллер, Алексей Громов, Александр Бортников, Антон Силуанов, Андрей Турчак, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин и Сергей Чемезов.