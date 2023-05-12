Политика

Названы даты проведения выборов-2023 в Псковской области

Выборы в Псковской области в этом году пройдут 8, 9 и 10 сентября. Об этом на совещании с региональными отделениями политических партий сегодня, 12 мая, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего в регионе пройдет 12 избирательных кампаний. Самая важная из них, подчеркнул Игорь Сопов, - выборы губернатора Псковской области.

В муниципальных округах в этом году изберут 123 депутата. В том числе по одномандатным округам - 42, по единому избирательному округу - 81.

Напомним, регполитсовет поддержал кандидатуру губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для участия в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов на должность главы региона.

Ранее президент России Владимир Путин дал положительную оценку работе команды псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах.