Политика

Регполитсовет поддержал кандидатуру Михаила Ведерникова для участия в праймериз «Единой России» на пост губернатора

Регполитсовет поддержал кандидатуру губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для участия в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов на должность главы региона, сегодня, 21 апреля. Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с форума секретарей местных и первичных отделений партии «Единая Россия», который проходит в Пскове.

«Сегодня, до начала форума, состоялось заседание регионального политсовета, где был выдвинут и поддержан в качестве кандидата в губернаторы Псковской области на предварительное голосование Михаил Юрьевич Ведерников. Президент на встрече с Михаилом Юрьевичем высоко оценил его эффективность и достижения во всех сферах», – сказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Он напомнил, что за последние годы бюджет региона увеличен почти в 2,5 раза. Развивается промышленность, реализуются большие проекты в агрокомплексе.

«Решены проблемы с транспортной доступностью – теперь у нас есть "Ласточка", и динамично развивающийся аэропорт. Выведен на новый уровень целый ряд культурных объектов, которые привели к росту туристического потока. Печоры становятся одним из главных центров духовного и патриотического просветительства. Памятник Александру Невскому в Гдове – шедевр, который будет влиять на развитие всего Севера региона», – заключил Александр Козловский.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области. Михаил Ведерников информировал главу государства о социально-экономическом развитии региона.

Встреча оказалась продолжительной, губернатор региона рассказывал в основном про социально-экономическое развитие региона, отметив повышение заработных плат в Псковской области и рост доходов консолидированного бюджета.

Глава государства Владимир Путин дал положительную оценку работе команды псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах.

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Напомним, выборы губернатора Псковской области состоятся в сентябре этого года.