Политика

Александр Серавин про жалобы оппозиции: Какой детский сад

Оппозиционеры, жалуясь на ущемления и гонения, таким образом строят свой имидж. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В качестве примера могу привести такой случай. Я нахожусь на закрепленной за нами территории — в Херсонской области. Буквально только что мне сообщили, что было совершено покушение на моего коллегу. Я начинаю думать, как действовать. И вдруг мне начинают звонить, присылать сообщения Telegram-каналов, что на самом деле я сейчас сижу в здании правительства, придумываю какие-то комбинации против такой-то политической партии: не разрешаю им выставить пикет. Вот я смотрю на это, думаю: Господи, ну, им хочется, чтобы их кто-то мучил, кто-то ущемлял. Если об этом никто не говорит, даже они сами, ну, что делать? Что я могу сделать? Я в тот момент посмотрел, подумал: "Господи, какие детские игры, какой детский сад. Вот только о пикете я и думал"», - рассказал Александр Серавин.

При этом, по мнению вице-губернатора, когда начинается революция и власть переходит к оппозиции, происходит трансформация: оппозиционные лидеры становятся «жесточайшими авторитарными руководителями».

«Обычно все начинается очень интеллигентно, нас кто-то мучил, кто-то там убежал. Потом вот эти оппозиционеры приходят к власти, и вдруг выясняется, что вся оппозиция — это такие мрачные, как сказать… Не сталинисты, а жесточайшие авторитарные руководители. И начинаются сразу и репрессии, и все остальное», - поделился наблюдениями Александр Серавин.