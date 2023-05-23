Политика

Верховный суд ликвидировал ПАРНАС

Верховный суд РФ в четверг удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии народной свободы» (ПАРНАС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии "Партия народной свободы"», - сказала собеседница агентства.

Согласно позиции Минюста, ПАРНАС не имеет представительств в половине регионов РФ, к чему политические партии обязывает законодательство. «Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения. Ситуация только усугубляется», - заявила в суде представитель министерства.

Юрист ПАРНАС сообщил, что в партии не были осведомлены о закрытии части региональных отделений и проведении проверки.