Политика

Медаль Невского вручил губернатор Псковской области Александру Козловскому

Медаль Александра Невского вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников секретарю регионального отделения партии «Единая Россия», депутату Госдумы Александру Козловскому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Церемония награждения прошла в областном правительстве 1 июня. Александр Козловский поблагодарил Михаила Ведерникова за столь высокую оценку его труда на благо Псковской области и за такую серьезную награду.

Отметим, медаль учреждена в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. По указу губернатора, награждаться ею будут граждане РФ за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, волонтёрства и других сфер.