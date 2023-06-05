Политика

Александр Котов: Муниципальная реформа предполагает упрощение работы органов местного самоуправления с населением

Муниципальная реформа предполагает упрощение работы органов местного самоуправления с населением. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это перспективная реформа, она предполагает упрощение работы органов местного самоуправления с населением. Могу сослаться и на свой предыдущий опыт работы в органах МСУ, он у меня, кстати, немаленький. Такая же позиция, насколько мне известна, у правительства и губернатора. Будем рассказывать коллегам о преимуществах этой системы, будет возможность посмотреть, как это работает на практике в нашем регионе. Это способ для того, чтобы избежать ненужных, мешающих в работе разногласий между органами МСУ поселений и района», - сказал Александр Котов.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.