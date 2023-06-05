Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Владимиром Кузем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним отчет губернатора Михаила Ведерникова, с которым глава региона выступил в региональном парламенте 1 июня. Удовлетворен ли Владимир Кузь работой правительства за минувший год? Какие подразделения, на его взгляд, работают объективно лучше, а каким необходимо подтянуться? Заметны ли изменения от работы правительства на примере 7-го округа?

Трансляция завершена.