Политика

Кто не сможет стать наблюдателем на выборах, сообщила Наталья Горбачева

Кто не сможет стать наблюдателем на выборах, рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в ходе пресс-конференции в общественном штабе при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Процесс отбора наблюдателей проходит традиционно. Это не значит, что система уже замшелая, просто она хорошо отработана у нас. Наблюдатели совершенно свободны, но есть два "но" - ими не могут быть представители политических партий и религиозных организаций», - рассказала Наталья Горбачева.

Она добавила, что отбор кандидатов происходит согласно положению о порядке назначения наблюдателя. Обучение кандидатов проходит как в очном, так и в онлайн-формате, и отбор ведётся практически до дня выборов, несмотря на то, что основное обучение заканчивается до 1 сентября.