Кто не сможет стать наблюдателем на выборах, сообщила Наталья Горбачева

Кто не сможет стать наблюдателем на выборах, рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в ходе пресс-конференции в общественном штабе при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она добавила, что отбор кандидатов происходит согласно положению о порядке назначения наблюдателя. Обучение кандидатов проходит как в очном, так и в онлайн-формате, и отбор ведётся практически до дня выборов, несмотря на то, что основное обучение заканчивается до 1 сентября.